Angola: Les agriculteurs de Chipindo expérimentent la culture du blé avec le soutien de la FAO

Chipindo (Angola) — Avec 63 agriculteurs affiliés, la coopérative « Kwatisa », qui exploite des terres dans le village de Cahala, municipalité de Chipindo, à Huíla, a commencé, lundi, à tester, pour la première fois, la production de blé, sur trois hectares, avec l'aide du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture (FAO).

La culture du blé à Huíla a été relancée dans la municipalité de Cuvango, en 2023, grâce à une initiative privée soutenue par le ministère de l'Agriculture et des Forêts, avec la production de semences, dans une première phase sur 5 hectares de la ferme Agrikuvango, dans une municipalité où dans les années 1970 et 1980 la production atteignait 12 000 tonnes, plus précisément dans la Mission catholique de Catala, à Galangue et à Liapeca.

Dans la région voisine de Chipindo, il s'agit d'une phase expérimentale, qui est suivie par des techniciens agricoles, qui apportent une assistance technique à la préparation de la zone, ainsi qu'à l'enseignement de nouvelles méthodes de semis des céréales.

S'exprimant lors de la cérémonie de lancement, l'ingénieur agronome et technicien de la FAO, Adolfo dos Santos, a souligné que la culture des céréales nécessite une préparation minutieuse du sol pour que les semences germent facilement, en suivant les procédures et les adaptations climatiques.

Ainsi, a indiqué le responsable de cette agence onusienne, toutes les orientations pratiques et éclaircissements ont été fournis sur place aux associations et coopératives témoins de l'acte.

Dans son mot de circonstance, le directeur municipal de l'agriculture, Adriano Brás, a souligné que le lancement fait partie du plan d'aide et de suivi des producteurs agricoles.

Il a affirmé qu'il s'agit d'une action qui contribuera à diversifier la production, actuellement limitée aux produits traditionnels tels que le maïs, les haricots et les tubercules, afin que l'expérimentation de nouvelles cultures puisse ajouter de la valeur à l'agriculture et augmenter les revenus des familles qui vivent à la campagne.

Située à 456 kilomètres au nord de Lubango, Chipindo compte une population estimée à près de cent mille habitants, répartis sur trois mille 896 km². Elle est bordée au nord par les municipalités de Caála et Chicala-Choloanga (Huambo), à l'est par Cuvango, au sud par Jamba Mineira et à l'ouest par Chicomba et Caconda.