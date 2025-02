Cameroun: Les cacaoculteurs de la région du sud-ouest appellent à la candidature de Paul Biya

Par le prix élevé du kg de cacao, Mbarga Atangana rallie les cacaoculteurs de la région du Sud-Ouest à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre prochain

Le rôle joué par Luc Magloire MBARGA ATANGANA le ministre du Commerce dans cet engagement, est incontestable. Ce membre du gouvernement, avec son dynamisme dans le secteur de la vente du cacao, est sans doute pour beaucoup dans le ralliement des cacaoculteurs au chantre du Renouveau.

Dans une correspondance adressée au Ministre du Commerce, et dont nous avons obtenu eu copie, les producteurs de cacao de la région du Sud-Ouest remercient le gouvernement pour la révolution opérée dans la filière cacao, et s'engagent massivement en faveur du candidat du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ( RDPC ) à la prochaine élection présidentielle. Et puisque selon les statuts du parti au pouvoir, "le président national est le candidat naturel du parti à l'élection présidentielle", il s'agit donc de Paul BIYA.

Ladite annonce est unanimement perçue par l'opinion avertie comme le résultat du travail ardu opéré depuis quelques années par le gouvernement, à travers le ministre du Commerce, Luc Magloire MBARGA ATANGANA dans la révolution de la filière cacao, spécifiquement dans la mise en oeuvre d'une batterie de mesures incitatives. Grâce à son implication active, le ministre du Commerce commerce aura réussi à faire désormais du producteur camerounais, le producteur de cacao le mieux rémunéré au monde : le prix du kg de cacao a atteint le record de plus de 5000 francs CFA .Un record historique en la matière

Dans les quatre coins du pays, cette embellie ne laisse personne indifférent. Et les producteurs de la région du Sud -Ouest ne sont pas en reste. C'est d'ailleurs le sens à donner à leur correspondance de deux pages adressée ce 21 janvier 2025 au ministre Commerce, Luc Magloire MBARGA ATANGANA. La surdité lettre renseigne que les producteurs de cacao de Manyu dans la région du Sud-ouest, remercient le gouvernement pour les mesures salutaires prises en vue se redresser la filière cacao et relever substantiellement les conditions des populations.

Ils soulignent par ailleurs que ces mesures ont, dans permis le retour à la paix dans la région du Sud-Ouest , et mis un terme aux actions criminelles orchestrées par les populations, en particulier les jeunes, qui ont décidé de déposer les armes et renoncé aux activités criminelles pour retourner dans le travail du cacao, encouragés qu'il le sont, par le niveau très élevé des prix qui leur assure des revenus conséquents.

Face à cette transformation que l'on peut qualifier de spectaculaire de leur quotidien, les producteurs réaffirment leur engagement derrière le président Paul Biya.

"Excellence, pour les nombreuses bonnes choses que vous et par extension le gouvernement du Cameroun avez faites pour les agriculteurs de la Manyu comme souligné ci-dessus, la population est prête et galvanise sérieusement tous les efforts pour mettre tout son poids derrière le parti au pouvoir, le RDPC, lors de l'élection présidentielle d'octobre 2025 (Sic) ", ont-ils affirmé dans leur correspondance.

Et pour soutenir leur position, les producteurs convoquent quelques réalisations du gouvernement au profit de la filière cacao : "Votre Excellence, avec la délivrance de la licence d'exportation de l'Union coopérative des agriculteurs ci-dessus, cela a conduit à une amélioration considérable du niveau de vie de nos communautés locales et a légèrement réduit le chômage des jeunes et une diminution drastique des vagues de criminalité puisque la majorité des jeunes sont sérieusement engagés dans l'activité de production de cacao.

Avec la délivrance de la licence d'exportation par la South West ManyuCocoa Farmers' Cooperative Ltd, nos agriculteurs vendent désormais leurs produits à un prix raisonnable. À cet effet, les agriculteurs sont satisfaits de votre initiative visant à améliorer leur bien-être. Cela a grandement contribué à réduire la pauvreté au sein de la population riveraine.

Je tiens également à vous remercier vivement pour votre soutien institutionnel et administratif en faveur de l'accès à l'exportation de nos produits vers le pays voisin le plus proche, le Nigéria.

Cela a conduit à une augmentation générale du prix des fèves de cacao, car d'autres sociétés existantes dans ce domaine semblent rivaliser dans l'achat des fèves de cacao, poussant ainsi les agriculteurs à étendre et à cultiver de nouvelles plantations de cacao. Les nombreuses campagnes de sensibilisation menées par le Conseil d'administration ont permis d'éduquer les agriculteurs sur les activités de culture du cacao, les produits chimiques à utiliser, l'équipement, la période de pulvérisation et le moment approprié pour planter.

En outre, la coopérative des producteurs de cacao du Sud-Ouest de Manyu, dans la division de Manyu, a largement contribué à l'amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs locaux qui ont répandu la bonne nouvelle à d'autres qui étaient réticents à mener des activités agricoles et considèrent désormais la culture du cacao comme une priorité. Cela a encouragé ceux qui étaient convaincus de porter les armes contre l'État à déposer les armes en faveur de la culture du cacao comme mode de vie légitime, apportant le calme dans la région, tout cela grâce à votre Excellence" .

À l'analyse de la correspondance des producteurs de cacao du Sud-Ouest, l'homme de terrain de cet appel des populations de cette partie du pays à soutenir la candidature de Paul Biya, est incontestablement le ministre du Commerce, Luc Magloire MBARGA ATANGANA, qui a convaincu par ses réalisations. Et selon plusieurs observateurs, il y a de quoi lui conférer légitimement le statut de véritable Lieutenant du président de la République.

De toute façon, par son dynamisme pour une vente du cacao toujours plus rentable pour les producteurs, Luc Magloire MBARGA ATANGANA aura réussi à rallier le Sud-Ouest à la candidature du RDPC à l'élection présidentielle d'octobre 2025.