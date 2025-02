Congo-Kinshasa: La crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est du pays au centre des échanges entre Félix Tshisekedi et le procureur de la CPI

Le Président de République Félix-Antoine Tshisekedi et le procureur de la Cour pénale internationale (CPI), Karim Khan ont échangé mardi 25 février à Kinshasa sur la crise sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC.

A cette occasion, le procureur de la CPI a lancé un appel à témoins sur les atrocités perpétrées dans les zones sous occupation des rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise.

« Ceux qui ont des preuves sur des crimes de génocide, crimes de guerre ou crimes contre l'humanité sont priés de les envoyer sur le site de la CPI », a lancé Karim Khan.

Pour lui, la population congolaise a droit à la protection et à la justice. Il a aussi affirmé que la CPI, qui a signé un protocole d'accord en 2023 avec la République Démocratique du Congo, suit de près la situation qui prévaut dans l'Est.

A ce sujet, une Conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice devrait avoir lieu en avril prochain à Kinshasa.

« Cette conférence sera chargée d'examiner les causes de l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale du pays », a précisé le chargé de suivi de la coopération RDC-CPI, Taylor Lubanga.

Mener une action collective

Ce même mardi, le procureur de la CPI a également rencontré Bintou Keita, Représentante spéciale du Secrétaire général de l'ONU en RDC et cheffe de la MONUSCO.

Les deux personnalités ont été d'avis qu'une action collective est nécessaire pour favoriser une approche holistique de la responsabilité en RDC.

Rendre justice aux victimes

Karim Khan a aussi été reçu par le président de la Cour constitutionnelle et du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamuleta autour du suivi que la CPI assure sur les crimes commis dans l'Est de la RDC par l'armée rwandaise et les rebelles de la coalition M23/AFC, rapporte le compte X de la Haute Cour.

« C'est une étape clé dans la quête de la justice pour les victimes des récentes atrocités », note la Cour constitutionnelle.

Dieudonné Kamuleta a rassuré de la disponibilité du pouvoir judiciaire congolais pour accompagner la CPI dans sa noble mission, celle de rendre justice aux victimes des atrocités graves en RDC.

Le procureur de la CPI a enfin rencontré des victimes de la guerre pour discuter du rôle des communautés affectées dans la poursuite de la justice.