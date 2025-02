communiqué de presse

L'école EDAP/ISP-Mbandaka dans la province de l'Equateur en République Democratique du Congo (RDC) a vibré le vendredi 21 février 2025 au rythme d'une sensibilisation environnementale pour écoliers lors d'un atelier organisé par les volontaires de Greenpeace Afrique. Cet événement a rassemblé les élèves, enseignants et volontaires autour d'un objectif commun : "Eveiller les consciences sur l'importance des forêts et les conséquences du changement climatique".

Un programme éducatif et interactif

Après un accueil chaleureux, suivi d'une présentation sur les actions de Greenpeace Afrique en faveur des forêts, les élèves ont assisté à un exposé de Esther Bakanda sur l'importance des forêts dans la lutte contre le changement climatique.

Un atelier créatif pour apprendre en s'amusant

L'un des moments forts de la matinée fut l'atelier de dessin sous le thème "La forêt, les animaux, les cabanes et les hommes". Armés de crayons et de feutres, les enfants ont illustré leurs visions de la nature et exprimé leur engagement à travers l'art.

Former les défenseurs de la nature de demain

L'activité s'est poursuivie avec une intervention de Dieudonné Lembongo sur les éco-gestes pour protéger l'environnement au quotidien. Les élèves ont ensuite présenté leurs oeuvres qui mettaient en avant des messages forts en faveur de la nature.

Un engagement symbolisé

Pour clôturer cette journée inspirante, des pins de "Champions d'école" ont été remis aux élèves les plus engagés. Une photo de groupe et des témoignages d'élèves et d'enseignants ont marqué la fin de l'événement.

Cette journée a démontré que les enfants sont des acteurs du changement et que la sensibilisation doit commencer dès le plus jeune âge. Protéger la forêt, c'est protéger notre avenir !