Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 22,8 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des obligations ce mardi 25 février 2025.

A l'issue de la séance de cotation de ce mardi 25 février 2025 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des obligations a connu une hausse de 22,8 milliards FCFA.

Cette capitalisation est passée de 10597,440 milliards FCFA la veille à 10 620,240 milliards FCFA ce mardi 25 février 2025. A l'origine de cette hausse, il y a la première cotation de l'emprunt obligataire GSS Baobab 6,80% 2024-2029 admis au compartiment des obligations de la BRVM. Il faut dire que dans le cadre de sa mission d'offrir des services financiers de qualité, accessibles et adaptes aux besoins des micros, petites et moyenne entreprises (MPME) et avec le soutien de l'USAID à travers son programme quinquennal USAID Entreprenariat et Investissement, la société Baobab Sénégal SA avait émis un emprunt obligataire intitulé GSS Baobab 6,80% 2024- 2029 dans le but de financer des projets existants et projets futurs verts, sociaux et durables.

Cette émission devrait ainsi servir à créer un mécanisme accessible et inclusif permettant aux MPME d'accéder au financement à des conditions favorables et adaptées à leurs modèles économiques.

C'est durant la période du 5 septembre au 21 octobre 2024 qu'a eu lieu la diffusion de ces titres dans le public au prix de 10 000 FCFA. Au terme de l'opération, 2 millions d'obligations GSS Baobab 6,80% 2024- 2029 pour un montant de 20 milliards FCFA.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 118,505 milliards, avec une réalisation de 10 862,134 milliards FCFA contre 10 980,639 milliards FCFA la veille.

La valeur totale des transactions a baissé d'un cran, s'établissant à 570,628 millions FCFA contre 719,006 millions FCFA la veille.

Les trois indices phares ont fortement chuté. C'est ainsi que l'indice composite a cédé 1,08% à 289,61 points contre 292,77 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il se retrouve avec une baisse de 1,14% à 145,92 points contre 147,61 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige a enregistré une contraction de 0,89% à 122,56 points contre 123,66 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (plus 4,75% à 3 200 FCFA), BOA Niger (plus 4,21% à 2 720 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 1,25% à 810 FCFA), BOA Sénégal (plus 0,90% à 2 805 FCFA) et BOA Mali (plus 0,26% à 1 945 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres ONATEL Burkina Faso (moins 3,41% à 2 410 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 2,27% à 3 445 FCFA), Orange Côte d'Ivoire (moins 2,16% à 17 200 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 1,89% à 26 000 FCFA) et SETAO Côte d'Ivoire (moins 1,85% à 530 FCFA).