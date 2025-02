Togo: 28 milliards de Fcfa pour stimuler la compétitivité et l'emploi

Un nouveau programme a été lancé mardi pour une période de cinq ans (2025-2030) afin de faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs au financement adapté.

Ce projet est né du constat alarmant selon lequel l'accès aux financements demeure un défi majeur pour les jeunes entrepreneurs, malgré leur dynamisme et leur volonté de contribuer au développement économique du pays.

En réponse à cette problématique, le Projet d'Accompagnement des Jeunes Entrepreneurs sur les Chaînes de Valeurs Créatrices d'Emplois (PAJEC) a été mis en place par le gouvernement togolais avec le soutien de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de l'Agence Française de Développement (AFD).

Le PAJEC se distingue par une approche holistique, combinant l'accès aux financements et le renforcement des compétences entrepreneuriales.

Sur la durée du programme, plus de 9000 bénéficiaires auront accès à des crédits adaptés, tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé pour renforcer leurs capacités et améliorer la gestion de leurs entreprises.

Cette initiative cible particulièrement les Très Petites et Moyennes Entreprises (TPME) dirigées par des jeunes et des femmes, afin de renforcer leur insertion dans les chaînes de valeur nationales et régionales.

Le PAJEC mettra l'accent sur trois secteurs stratégiques à fort potentiel de croissance et de création d'emplois : l'agrobusiness, le transport et la logistique.

Selon Assih Mazamaesso, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes : 'Nous voulons renforcer la capacité des jeunes dans des domaines clés tels que la gestion d'entreprise, le marketing, l'accès aux nouvelles technologies, grâce à un dispositif innovant de pré-financement et surtout un accompagnement technique post-financement pour assurer la viabilité des entreprises à long terme', a déclaré Assih Mazamaesso, ministre de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes.

Wilfrid Paterne Abiola, le représentant pays de la BAD à Lomé, a également souligné l'importance de cet appui.

L'accès aux financements et l'accompagnement structuré des jeunes entrepreneurs sont essentiels pour faire de l'entrepreneuriat un véritable moteur de développement et d'inclusion économique.

Le PAJEC s'inscrit pleinement dans la vision gouvernementale en matière de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, affirmant ainsi l'engagement du Togo à bâtir un écosystème économique plus inclusif et dynamique.