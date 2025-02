Burkina Faso: Bureau burkinabè du droit d'auteur - Plus de 173 millions F CFA à répartir pour février 2025

Le Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) a animé une conférence de presse, mardi 25 février dernier, à Ouagadougou, pour faire le bilan de la répartition des droits du mois de février 2025.

Dans le but d'informer l'opinion publique sur les droits mis en répartition, les ayants droit et les différents montants qui seront répartis pour le mois de février 2025, le Bureau burkinabè du droit d'auteur (BBDA) a animé, une conférence de presse, hier mardi 25 janvier 2025, à Ouagadougou. Cette répartition des droits porte sur la reproduction mécanique des oeuvres musicales, la rémunération pour copie privée des ouvrages édités, la reproduction par reprographie des oeuvres au profit des oeuvres littéraires éditées et les sonneries d'attente téléphoniques.

Le Directeur général (DG) du BBDA, Patric Lega, a indiqué que ces droits repartis en février 2025 sont des redevances de droits collectées au titre de l'année 2024 pour la plupart des droits mis en répartition. Il a précisé que le montant net des redevances de droits mis en répartition pour février 2025 s'élève à 173 millions 782 mille F CFA. « Ce montant était de 161 millions 254 mille F CFA en février 2024, soit une hausse de 7,77%. Il convient cependant de signaler que cet accroissement n'est pas synonyme d'accroissement des droits chez tous les membres bénéficiaires », a expliqué M. Lega.

A cet effet, il a invité tous les membres à redoubler d'efforts. Aussi, il a souligné que le nombre total des bénéficiaires de la répartition de février 2025 est de

4 006 dont 2 835 bénéficiaires membres du BBDA. « Le montant à repartir au profit des bénéficiaires membres du BBDA s'élèvent à 158 millions 787 mille F CFA en février 2025 », a-t-il précisé. Le DG a, en outre, ajouté que les bénéficiaires membres du BBDA percevront individuellement un Droit minium payable (DMP) de 3 450 F CFA.

« Le montant total des DMP octroyé aux bénéficiaires membres du BBDA de cette répartition s'élève donc à 9 780 750 FCFA », a relevé le DG du BBDA. Par ailleurs, il a laissé entendre que les droits en instance de payement d'un montant de 464 millions 018 mille F CFA seront également mis en paiement. Patric Lega a rappelé que les montants en instance sont des sommes qui ont été déjà reparties les années précédentes (2021-2022-2023-2024).

Cependant les bénéficiaires ne sont pas encore entrés en possession de leurs dus pour diverses raisons, a-t-il affirmé. « En somme, c'est un montant total de 632 millions 584 mille FCFA qui sera mis en paiement. Le paiement des droits débutera, jeudi 27 juillet 2025, à Ouagadougou et Bobo-Dioulasso », a confié le DG du BBDA.

Les journalistes se sont intéressés, entre autres, aux difficultés rencontrées dans la répartition des droits et le plus gros montant attribué. De l'avis du DG du BBDA, les difficultés rencontrées sont relatives à la réticence des utilisateurs qui ne payent pas la totalité de leurs droits et les relevés d'exploitation qui ne rentrent pas à temps. Quant au plus grand montant, M. Lega a avancé un montant de 11 600 909 F CFA.