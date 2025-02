Sénégal: Contestations au sein du parti socialiste - Des militants appellent à la démission d'Aminata Mbengue Ndiaye

Face à une impasse dite stratégique et organisationnelle, des militants du Parti Socialiste après un communiqué rendu public, dénonçant le leadership « défaillant » de Madame Aminata Mbengue Ndiaye, Secrétaire Générale intérimaire exigent sa démission pure et simple et appellent à une tournée nationale afin de consolider l'ancrage politique du parti.

La note est signée par le Secrétaire Général Amadou Sow, lprésident de la Commission Décentralisation et relations extérieures. « Depuis son installation, Madame Mbengue Ndiaye n'a pas su impulser de renouveau. Malgré l'organisation de deux séminaires de réflexion, les recommandations émises n'ont jamais été appliquées. Son absence prolongée du territoire national et le vide laissé au sein du bureau national notamment en l'absence d'un adjoint ont paralysé le fonctionnement du PS, laissant militants et cadres sans guidance », dénoncent Amadou Sow et cie.

Et d'insister : « Les résultats électoraux témoignent également de cette crise : aux dernières élections législatives, le parti n'a décroché qu'un seul député, reflet d'une incapacité à mobiliser ses forces vives. Par ailleurs, la jeunesse, pourtant moteur de renouveau, se sent délaissée et marginalisée, aggravant la démobilisation de la base militante ».

La note relève également : « Alors que le Sénégal traverse une période charnière, avec la publication de rapports critiques et d'autres actualités politiques majeures, le Parti Socialiste demeure silencieux et déconnecté des enjeux nationaux. Ce mutisme renforce la demande pour une refondation profonde du parti ». De ce fait, ces militants réclament «La démission immédiate de Madame Aminata Mbengue Ndiaye pour permettre au parti de se reconstruire ».

Dans la même dynamique, ils réclament « L'organisation d'une tournée nationale destinée à renouer avec les militants et à redynamiser les bases locales », et «Une refondation du leadership avec une nouvelle direction inclusive et dynamique, intégrant une mobilisation renforcée de la jeunesse et une communication transparente pour regagner la confiance des citoyens ».