Le Sénégal a franchi une nouvelle étape dans sa modernisation avec le lancement du «New Deal Technologique», une nouvelle Stratégie numérique ambitieuse qui vise à digitaliser l'administration, renforcer l'économie numérique et assurer la souveraineté technologique du pays.

Ce programme, porté par la Présidence de la République et le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, décliné en 12 axes, ambitionne de faire du Sénégal un «hub technologique» majeur en Afrique et de créer un environnement propice à l'innovation et à l'investissement.

Face aux défis de la transformation digitale, le gouvernement mise sur une approche globale qui repose sur quatre axes clés : «Souveraineté numérique : Protection des infrastructures stratégiques et des données nationales, Digitalisation des services publics ; Simplification des démarches administratives et accès facilité aux services en ligne, Développement de l'économie numérique ; Soutien aux start-ups , inclusion du secteur informel et création d'emplois dans le digital, et Attractivité technologique : Promotion du Sénégal comme un centre régional de l'innovation et de l'investissement numérique».

Pour concrétiser ces ambitions, douze programmes stratégiques ont été mis en place. Ils couvrent des domaines essentiels comme : «Modernisation des infrastructures numériques, avec un accès Internet renforcé sur tout le territoire, y compris en zones rurales », « Cybersécurité et souveraineté numérique, pour protéger les données et infrastructures essentielles », « Dématérialisation des procédures administratives, afin de simplifier le Sénégal accélère sa transformation numérique avec le « New Deal Technologique » démarches et améliorer l'efficacité des services publics », la « Formation et renforcement des compétences digitales, pour doter les jeunes et les professionnels des outils nécessaires à l'économie numérique », le « Soutien aux start-ups et innovation, via la Sénégal Business Factory, qui accompagne la conception et le développement de solutions numériques locales », et la « Digitalisation du secteur informel, pour favoriser l'inclusion économique et l'accès aux services financiers ».

Le déploiement du "New Deal Technologique" se fera en trois phases : «2025-2026 : Mise en place des infrastructures de base, digitalisation des services publics et lancement des premiers projets pilotes», «2027-2028 : Expansion à grande échelle avec un accent sur la formation et le développement de l'économie numérique», et «2029 : Consolidation des acquis et évaluation des impacts pour assurer la pérennité du programme». Cette dynamique est un des facteurs clés du succès du développement et de l'agenda de transformation nationale 2050, selon les autorités.