Après la stratégie «Sénégal Numérique», lancé en 2016 sous l'ancien président Macky Sall, voici le «New Deal Technologique». La nouvelle Stratégie numérique 2025-2050 du Sénégal a été officiellement lancée hier, lundi 24 février 2025, lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

A travers ce programme, le gouvernement ambitionne de former 100.000 diplômés et 5000 experts certifiés par an, de labelliser 500 startups et de créer 350.000 emplois directs et indirects dans les secteurs du numérique, avec un taux de 95% de productivité à atteindre pour garantir l'inclusion de tous et la digitalisation de 90% des services. Au finish, le Sénégal projette de figurer dans le top 3 africain des exportateurs de services numériques en 2034.

Bassirou Diomaye Diakhar Faye tient son «New Deal Technologique». Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN), Alioune Sall, a officiellement remis le document électronique de de la nouvelle Stratégie numérique 2025-2050, au président de la République hier, lundi 24 février 2025, au cours de la cérémonie officielle de lancement de ce programme ambitieux Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

La nouvelle Stratégie numérique 2025-2050 du Sénégal, appelée «New Deal Technologique», a pour ambition de créer plus de 500 startups technologiques labellisées et l'émergence de 50 e-champions africains pour stimuler l'innovation et la compétitivité, a informé Mamadou Seck, le Directeur de cabinet du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN).

Revenant sur les déclinaisons de ce programmes, il a relevé que, à travers le «New Deal Technologique, le Sénégal va former 100.000 diplômés qui auront suivi des cursus scolaires et universitaires et soutiendront la croissance d'une économie digitale dynamique avec plus de 350.000 emplois cumulés créés».

Ainsi, «un taux de 95% de productivité sera atteint pour garantir l'inclusion de tous. Et nous digitaliserons 90% des services pour une administration plus performante au service des citoyens et des entreprises», a projeté le Directeur de cabinet du MCTN. Pour atteindre cet objectif, il est prévu une contribution du numérique à hauteur de 15% du Produit intérieur brut (PIB), une nécessité pour consolider le rôle stratégique de ce secteur dans le développement national.

A en croire M. Seck, plus qu'une simple stratégie, le «New Deal Technologique» est un engagement ferme vers un avenir digital innovant et souverain, d'autant plus que le pays regorge de talents. C'est pourquoi, conformément à la volonté politique manifestée des plus hautes autorités, Mamadou Seck a tendu la main à l'ensemble des acteurs, publics comme privés, invités à se joindre à cette initiative pour construire une société nouvelle.

L'autre challenge du Sénégal, à travers cette sa nouvelle stratégie numérique ou «New Deal Technologique», c'est de se hisser au rang des leaders de la région Afrique, en se positionnant parmi les trois (3) premiers exportateurs africains de services numériques à l'horizon 2034, a indiqué le Directeur de cabinet du ministre du MCTN. Pour cala, «nous avons défini une feuille de route ambitieuse pour hisser le Sénégal parmi les trois premiers exportateurs africains de services numériques à l'horizon 2034», a déclaré Mamadou Seck.

Le «New Deal Technologique», qui se décline en 12 programmes prioritaires, remplace la stratégie «Sénégal Numérique 2025» (SN2025) lancé en 2016 par le régime de l'ancien président de la République, Macky Sall. Il vise à positionner le numérique comme un véritable levier de développement économique et social, par une transformation digitale inclusive et ambitieuse articulée autour de trois axes stratégiques : la souveraineté numérique, la digitalisation du service public et le développement de l'économie numérique.

Ces ambitions ont été dévoilé lors de la cérémonie de lancement à laquelle ont pris part plusieurs personnalités sénégalaises et étrangères notamment le président de l'Assemblée nationale, EL Malick Ndiaye, le Premier ministre, Ousmane Sonko, et les ministères en charge Communication de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Guinée et de la Guinée Bissau, entre autres, en plus de celles citées plus haut.