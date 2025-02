Congo-Kinshasa: Conflit au pays - Le Royaume-Uni annonce des sanctions contre le Rwanda

Des sanctions du Royaume-Uni vont être imposées "bientôt" au Rwanda en réponse au conflit en République démocratique du Congo (RDC).

Dénonçant une "violation inacceptable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC", le Royaume-Uni a annoncé suspendre, tant qu'il n'y aura pas de "progrès significatifs", son aide financière bilatérale au Rwanda, à l'exception de ses programmes destinés aux "plus pauvres et aux plus vulnérables". Londres a également déclaré qu'il prévoyait de se "coordonner avec ses partenaires sur de potentielles nouvelles sanctions". Les trois "facilitateurs" africains auront notamment pour objectifs "un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel", l'accès de l'aide humanitaire et la sécurisation de l'aéroport de Goma.

"Message clair"

Kinshasa accuse Kigali de vouloir contrôler l'exploitation et le commerce de minerais - dont le sous-sol de sa partie Est est riche-utilisés notamment dans les batteries et les équipements électroniques. Le Rwanda dément et affirme que sa sécurité est menacée par des groupes armés hostiles présentes dans la région. Pour la première fois, le 21 février, le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné directement le Rwanda pour son soutien au M23. Le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, est arrivé le 25 février à Kinshasa, insistant sur l'inquiétude de la juridiction internationale. "Un message très clair doit être passé: aucun groupe armé, aucune force armée, aucun allié d'un groupe armé ou d'une force armée n'a de chèque en blanc", a-t-il indiqué. La population de la RDC est "aussi précieuse que celles d'Ukraine, d'Israël ou de Palestine, que les filles et femmes d'Afghanistan", a-t-il ajouté.

Le 25 février, l'armée sud-africaine, qui constitue le gros des effectifs de la force militaire déployée par la SADC dans l'Est de la RDC, a annoncé avoir évacué certains de ses soldats "grièvement blessés" lors de combats contre le M23. Quatorze militaires sud-africains y ont été tués depuis le début de l'année. Les récents combats font craindre une répétition de ce que l'on a appelé la deuxième guerre du Congo (1998-2003), qui a impliqué de nombreux pays africains et entraîné des millions de morts par la violence, les maladies et la famine.

Le conflit dans l'Est de la RDC a fait 7 000 morts depuis janvier, selon la Primature. Le Rwanda est confronté à une pression mondiale en raison des allégations selon lesquelles il soutient le groupe M23 qui s'est emparé de pans entiers de l'Est du Congo, notamment des villes de Goma et de Bukavu, ainsi que de précieux gisements de minerais. Kigali nie soutenir le groupe mais affirme que ses propres troupes agissent en légitime défense contre des groupes hostiles basés au Congo.