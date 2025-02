La décision du ministère des Sports de suspendre la subvention destinée aux clubs participant aux compétitions africaines est lourde de conséquences pour le football sénégalais.

Le président de la commission de communication de la Ligue sénégalaise de football professionnel, Pape Momar Lô, qualifie la mesure de brutale et susceptible d'installer la crise. Le responsable de Ligue pro a appelé le ministre de tutelle à revoir sa position et d'arrêter la procédure. Mais aussi en ouvrant des discussions avec les clubs et la fédération sénégalais en vue de trouver une solution plus équilibrée.

La Ligue Sénégalaise de football a vivement dénoncé la nouvelle décision du ministère des Sports visant la suspension de la subvention destinée aux clubs participant aux compétitions africaines et estimée cette année à 50 millions de francs. Ce qui correspond à 4% du budget alloué aux compétitions internationales. Par la voie de son président de la commission communication, la Ligue pro a qualifié cette mesure de « brutale ». Selon lui, la remise en cause de l'aide, jugée déjà insuffisante par certains acteurs, risque de compromettre la participation des clubs sénégalais et les contraindre à déclarer forfait. Il a ainsi appelé la tutelle à revoir sa position afin d'éviter une crise dans le football national.

« D'abord, la décision est très brutale. Je me suis aventuré à analyser un peu la décision. Je donne l'exemple de cette saison en cours où le Jaraaf est parti en Coupe de la CAF pour jouer cinq matchs. Deux en préliminaire et trois en phase de poule. Donc, si tu agrèges l'ensemble de ces billets donnés par le ministère, plus les 25 billets pour Teungueth FC, ça tourne autour de 150 billets pour la saison en cours en inter club.

Tu mets en moyenne 450.000 francs par billet, ça tourne autour de 50 millions. Alors que le ministère nous annonce que son budget global, c'est 4,9 milliards pour les compétitions internationales », explique Pape Momar Lô sur les ondes de la RSI. « Ça ne représente que 3,9% à 4% du budget. Donc ce n'est pas pertinent. Je ne vois pas en quoi 50 millions peuvent déséquilibrer le budget du ministère des Sports », a-t-il poursuivi

Au vu des conséquences préjudiciables dans le football sénégalais, le responsable de la Ligue professionnelle estime que le ministère des sports doit engager des discussions avec les clubs, la Ligue pro et la fédération.

« Les conséquences, c'est qu'aujourd'hui les clubs sont dans le flou total. Nous sommes pratiquement à mi-parcours du championnat. Dans quatre mois, on va désigner les deux représentants pour aller en Afrique. Au mois d'août, il se pourrait qu'on manque à l'appel. Ça dépendra du niveau de vie de chaque club. La solution, c'est que l'Etat doit arrêter cette procédure, discuter avec la fédération, discuter avec les clubs à travers la ligue professionnelle. Cela devrait permettre de trouver les meilleurs moyens pour équilibrer cette charge-là qui pèse pour l'instant dans le budget actuel du ministère. Ils ont annoncé qu'il y a une baisse de près de 2 milliards sur le budget du Comité international. Il faut trouver des moyens, il faut aller discuter avec la fédération », soutient-il.