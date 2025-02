Tunisie: Un colloque pour rendre hommage à l'héritage psychiatrique et politique de Frantz Fanon

En Tunisie, l'oeuvre du psychiatre et militant politique Frantz Fanon reste encore peu connue du grand public. Pourtant, il a exercé pendant quatre ans à l'hôpital Charles Nicolle, entre 1957 et 1961, et y a rédigé une grande partie de son célèbre livre anticolonialiste Les Damnés de la Terre. À l'occasion de son centenaire, la faculté de médecine de Sousse, lui a consacré, pour la première fois, un colloque international et multidisciplinaire. L'objectif : rendre hommage à sa pensée ainsi qu'à son approche humaine et sociale de la psychiatrie.

À la faculté de médecine de Sousse, située à 140 kilomètres de Tunis, se sont réunis des étudiants en médecine et en sciences humaines, des anthropologues, des médecins, des sociologues et des historiens pour évoquer l'oeuvre de Frantz Fanon. Wael Garnaoui, psychologue et enseignant, est l'un des organisateurs de ce colloque.

« Voilà, on s'approprie aussi Fanon à notre façon, parce que Fanon l'antiraciste nous intéresse, mais pas de la même manière qu'il intéresse la diaspora, etc. Moi, j'ai vécu en France, j'ai travaillé avec les immigrés, je connais les problématiques. Elles sont presque liées mais pas pareilles, donc nous voulions faire le pont entre ce qui est fait et ce que nous pouvons faire », a-t-il expliqué.

Restaurer la mémoire du psychiatre

Il s'agit aussi pour l'historienne Kmar Bendana de restaurer la mémoire d'un psychiatre encore trop peu reconnu en Tunisie malgré ses années de pratique à l'hôpital Charles Nicolle à Tunis. « Ce n'est pas du tout pour l'idolâtrer ni rien du tout, mais c'est aussi pour revenir à une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup plus plurielle de la Tunisie et sur le plan médical, politique, et de la production des idées politiques », a-t-elle précisé.

Ce colloque a également offert à une nouvelle génération d'étudiants l'occasion de découvrir Frantz Fanon pour la première fois. Beaucoup d'entre eux ont exprimé le sentiment d'être inspirés par son engagement anticolonialiste. Un engagement qui fait écho au soutien actuel de la jeunesse tunisienne en faveur de Gaza.

Un biopic pour redécouvrir ses années à l'hôpital de Blida

Alors que le biopic sur Frantz Fanon sort en France le 2 avril, un autre film consacré aux années de Fanon à l'hôpital de Blida est projeté pour la première fois en Algérie et en Tunisie. Réalisé par Abdenour Zahzah, ce film se penche sur la période de 1953 à 1956, lorsque Fanon a exercé à l'hôpital de Joinville-Blida, où il a révolutionné le traitement des patients en introduisant la psychiatrie dite « institutionnelle ».

Il y développe sa réflexion sur l'impact psychologique de la colonisation sur les colonisés comme sur les colons. Ces années marquent un tournant dans le parcours de Fanon, d'autant plus qu'il s'est également engagé aux côtés du FLN (Front de Libération Nationale) pendant la guerre d'Algérie.