Cameroun: Une camerounaise arrêtée en France avec 11 pangolins morts - Trafic d'espèces protégées

Une femme en provenance du Cameroun a récemment été interpellée par les douanes françaises pour un trafic illégal d'espèces protégées. Dans ses valises, les autorités ont découvert 11 pangolins morts, représentant un total de 16,5 kilogrammes de viande. Cette arrestation met en lumière le problème croissant du trafic d'espèces menacées, un fléau qui menace la biodiversité mondiale.

Le pangolin, considéré comme l'un des animaux les plus braconnés au monde, est particulièrement recherché pour sa viande et ses écailles, utilisées dans la médecine traditionnelle en Asie et en Afrique. Malgré son statut d'espèce protégée par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), le trafic de pangolins continue de prospérer.

Cette arrestation intervient dans un contexte où les autorités françaises renforcent leur lutte contre le trafic d'espèces protégées. Les douanes ont souligné l'importance de la vigilance aux frontières pour contrer ce type de commerce illégal. La femme, dont l'identité n'a pas été révélée, fait désormais face à des poursuites judiciaires pour possession et transport d'espèces protégées sans autorisation.

Le Cameroun, comme d'autres pays d'Afrique centrale, est une plaque tournante du trafic de faune sauvage. Les réseaux criminels exploitent souvent les failles dans les contrôles aux frontières pour exporter illégalement des animaux ou des parties d'animaux vers l'Europe, l'Asie ou d'autres régions du monde. Cette affaire souligne l'urgence de renforcer la coopération internationale pour lutter contre ce commerce illicite.

Les défenseurs de l'environnement et les organisations de protection des animaux ont salué l'action des douanes françaises tout en appelant à des mesures plus strictes pour protéger les espèces menacées. Ils rappellent que le trafic de pangolins ne menace pas seulement la survie de l'espèce, mais contribue également à la destruction des écosystèmes et à la propagation de maladies zoonotiques.

En conclusion, cette arrestation est un rappel brutal de l'ampleur du trafic d'espèces protégées et de la nécessité d'une action collective pour y mettre fin. Les consommateurs, les gouvernements et les organisations internationales doivent travailler ensemble pour sensibiliser le public et renforcer les lois contre ce commerce illégal.