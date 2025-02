Tunisie: Dot Camp+ propulse l'innovation régionale au pays - Découvrez les stories de Garagy et Tjara Tech !

Dot Camp+, le programme de The Dot dédié à l'innovation régionale, a clôturé sa première édition 2024 avec succès, mettant en lumière des startups prometteuses issues de 7 régions de Tunisie. Parmi les réussites les plus inspirantes, découvrez les parcours transformateurs de Garagy et Tjara Tech, symboles de l'impact positif du programme.

Du 6 août au 30 septembre 2024, Dot Camp+ a offert à 14 startups basées dans les régions de Tunisie un accompagnement intensif pour concrétiser leurs projets innovants. Le programme s'est articulé autour de trois phases clés : 1 mois d'immersion complète au coeur de l'écosystème The Dot à Tunis, 3 mois d'accompagnement personnalisé en ligne pour un suivi sur mesure et 1 an d'accès continu aux ressources de The Dot pour soutenir leur développement.

Garagy et Tjara Tech : l'innovation régionale à l'honneur

Garagy et Tjara Tech incarnent parfaitement la vision de Dot Camp+ : révéler le potentiel des régions et encourager l'émergence de solutions innovantes.

Garagy, une startup basée au Kef, connecte les utilisateurs avec des mécaniciens de confiance dans leur région. Grâce à une plateforme proposant des tarifs transparents et des avis vérifiés, Garagy garantit une expérience de réparation automobile fiable et sans surprises.

Grâce à Dot Camp+, l'équipe a bénéficié d'un accompagnement en stratégie commerciale et en développement technologique, ce qui lui a permis d'optimiser son application et de structurer son offre pour le marché tunisien. Wael Fathi, fondateur de Garagy, témoigne :

« Dot Camp+ nous a donné les outils et le réseau nécessaires pour faire passer notre startup à un niveau supérieur. Les conseils que nous avons reçus ont transformé notre vision et notre stratégie. »

Tjara Tech, originaire de Zaghouan, propose une marketplace numérique innovante dédiée aux artisans et producteurs locaux, leur permettant d'accéder à un marché plus large et d'améliorer leur visibilité en ligne. Le programme Dot Camp+ a joué un rôle clé dans l'affinement de leur modèle économique, l'optimisation de leur plateforme et l'obtention de leurs premiers partenariats stratégiques. Mustapha Zoghlami, co-fondateur de Tjara Tech, explique :

« Ce programme nous a offert un accompagnement sur mesure, semblable à une armure qui nous protège et nous permet d'évoluer. L'accès privilégié à des experts nous a aidés à affiner notre stratégie et à élargir notre portée. »

Un impact durable sur l'écosystème régional

En proposant un cadre structuré et des ressources adaptées, Dot Camp+ vise à autonomiser les startups des régions, contribuant ainsi à la croissance dynamique des écosystèmes régionaux en Tunisie. Grâce à ce programme, les startups transforment leurs idées en entreprises durables, génératrices d'emplois et de valeur.

Safa Majdoub, Directrice de The Dot, déclare :

« Dot Camp+ a démontré que l'innovation en Tunisie ne se limite pas à la capitale. Les startups des régions ont un potentiel immense, et nous sommes fiers de les accompagner dans leur croissance et leur structuration. »