Algérie: Rebiga tient des rencontres avec plusieurs ministres et responsables nicaraguayens à Managua

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, qui a été chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de participer, à Managua, à la cérémonie d'investiture du Commandant en chef de l'Armée du Nicaragua, a eu des rencontres avec plusieurs ministres et responsables nicaraguayens qui ont porté sur les moyens de renforcer les relations bilatérales au service des intérêts communs des deux peuples, indique un communiqué du ministère.

"Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de représenter l'Algérie à la cérémonie d'investiture du Commandant en chef de l'Armée du Nicaragua, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, a eu des rencontres avec le président de l'Assemblée nationale du Nicaragua, M. Gustavo Porras Cortés, qui était accompagné du président et des membres du Groupe d'amitié parlementaire Nicaragua-Algérie, le ministre des Relations extérieures du Nicaragua, M. Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker, et la ministre de l'Intérieur, Mme Maria Amélia Coronel", précise le communiqué rendu public mardi.

Ces rencontres ont été l'occasion de rappeler les relations historiques d'amitié et de solidarité entre les deux pays, qui ont vocation à "renforcer et élargir les perspectives de coopération commune au service des intérêts communs des peuples algérien et nicaraguayen", ajoute la même source.

Les rencontres ont également permis de passer en revue et de valoriser la dynamique positive des relations bilatérales, notamment suite à l'ouverture, en 2024, d'ambassades à Managua et à Alger, en application de la décision des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le président de la République du Nicaragua, M. Daniel Ortega, et la coprésidente, Mme Rosario Murillo.

Aussi, ces rencontres ont permis de mettre en avant "les positions constantes de l'Algérie et du Nicaragua en faveur des causes justes dans le monde", notamment la lutte des peuples frères en Palestine et au Sahara occidental pour la liberté et l'autodétermination.

Ces rencontres se sont déroulées en présence de l'ambassadeur d'Algérie auprès de la République du Nicaragua, M. Ali Menguellati, et de l'Inspecteur général des services à la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Contrôleur général de police Hadj Said Arezki.