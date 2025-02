Algérie: Arkab examine avec le MAE nigérien les moyens de renforcer la coopération énergétique

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a reçu, mardi à Alger, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l'extérieur de la République du Niger, M. Bakary Yaou Sangaré, avec lequel il a examiné les voies et moyens de développer et de renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence de ses cadres et de l'ambassadeur du Niger auprès de l'Algérie, les deux parties ont évoqué "les relations fraternelles et historiques entre les deux pays, ainsi que les moyens de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans les domaines de l'énergie et des hydrocarbures", selon le communiqué.

La rencontre a également permis de discuter de l'état d'avancement du projet du Gazoduc transsaharien, tout en mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre les réunions de coordination entre les parties concernées, en sus du suivi de la mise en oeuvre des décisions prises lors des précédentes rencontres tripartites entre les ministres chargés des hydrocarbures de l'Algérie, du Niger et du Nigeria, dont la dernière a eu lieu à Alger".

A cette occasion, M. Arkab a réitéré "l'engagement de l'Algérie à poursuivre son soutien aux frères nigériens, notamment dans le domaine de l'énergie et de l'industrie pétrolière", soulignant, par là même, l'importance du transfert des expertises algériennes, et de l'élaboration de programmes de formation au profit des compétences nigériennes, et évoquant les possibilités de coopération dans le secteur des mines et des études géologiques, étant un domaine prometteur pour le renforcement du partenariat entre les deux pays.

Il a également souligné "l'importance des programmes de formation dispensés dans les instituts algériens, visant à mettre à niveau et à qualifier les équipes de cadres et de techniciens nigériens dans les domaines des hydrocarbures et de l'électricité, en vue de renforcer les capacités du Niger dans ces secteur vitaux".

Le ministère de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables a souligné que cette rencontre vient confirmer "la volonté commune de l'Algérie et du Niger de renforcer la coopération énergétique et l'investissement, au mieux des intérêts stratégiques des deux pays, et de consolider le partenariat économique et le développement dans la région".