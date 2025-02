Afrique: Le mouvement 1 dollar 1 monde de l'OMS prône la santé pour tous

Le mouvement 1 dollar 1 monde, c’est l’initiative de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui vise à encourager davantage de personnes dans le monde à manifester leur solidarité. Dans un communiqué rendu public ce 25 février, l’OMS soutient le mouvement et encourage les régions, les pays, les champions et son propre personnel à s’unir derrière cet effort.

D’après le document, pour la première fois, l’OMS active son infrastructure existante, qui s’étend sur 150 bureaux de pays, parallèlement à la portée de la Fondation de l’OMS, afin d’amplifier ce mouvement populaire.

En effet, la même source d’assurer que ce changement stratégique renforce non seulement l’engagement communautaire, mais s’aligne également sur la stratégie plus large de l’OMS visant à diversifier les sources de financement et à soutenir son cycle d’investissement en cours.

Le communiqué indique également que l’OMS, en collaboration avec sa fondation, intensifiera ses efforts pour faire connaître son travail essentiel et impliquer les communautés dans le monde entier. Ce qui leur permettra d’adopter une nouvelle approche en tirant parti du financement participatif pour soutenir sa mission.

Il faut noter que l’initiative locale a été lancée par un membre du personnel de l’OMS, Tania Cernuschi. « Cette campagne a commencé avec une seule personne, mais elle nous appartient à tous » a-t-elle déclaré. Selon elle, « c’est la preuve que les individus peuvent faire une différence, et qu’ensemble, nous sommes plus forts. »

« Depuis son lancement au début de l’année 2025, près de 5000 personnes de plus de 140 pays ont contribué à la campagne par le biais de la Fondation de l’OMS, créée pour rassembler des bailleurs de fonds et des initiatives de santé à fort impact afin de faire avancer la mission de l’OMS », rappelle le document.

Il estime que le niveau élevé de succès et d’engagement démontre qu’il existe un large sentiment de solidarité et d’engagement partagé envers la santé mondiale. Toutefois, dans le communiqué, il est précisé que « cette campagne n’est pas seulement une question de financement participatif, mais aussi de gens qui se rassemblent pour nous rappeler que la santé est un droit et non un privilège ».