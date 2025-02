Madagascar: La Banque mondiale liste les multiples freins à la productivité des entreprises

À Madagascar, un rapport publié le 25 février par la Banque mondiale détaille les multiples difficultés rencontrées par les entreprises du secteur privé. Délestages à répétition, mauvais état des routes et faible accès aux financements plombent leur productivité, alors même qu'elle est considérée par les économistes comme une clé du développement, à l'origine de nouveaux emplois et de meilleurs revenus.

Au cours des deux dernières décennies, la productivité des entreprises malgaches a considérablement diminué, si bien que la richesse générée par un travailleur malgache reste parmi les plus faibles au monde, selon la Note de conjoncture économique de Madagascar, intitulée « Combler le gap de productivité », présentée le 25 février.

Les entreprises ne pourront se développer sur la Grande Île tant qu'elles subiront des coupures d'électricité quotidiennes a souligné Atou Seck, représentant pays de la Banque mondiale. « Aujourd'hui, vous pouvez avoir de l'électricité, mais deux heures plus tard, c'est coupé, et ce n'est pas prévisible. Une entreprise a besoin d'une énergie stable, fiable et abordable pour pouvoir produire et innover », a-t-il expliqué.

Selon lui, la JIRAMA, l'entreprise publique d'eau et d'électricité, est « un grand malade » et qu'il est impératif d'améliorer son réseau de distribution vétuste, responsable de nombreuses pertes. « Nous travaillons avec le gouvernement pour redresser la situation, mais cela prendra du temps. Des efforts sont en cours, et je suis convaincu qu'ils porteront leurs fruits à moyen terme », a assuré Atou Seck.

Le défi de la formation professionnelle

Outre l'instabilité énergétique, les entreprises malgaches souffrent également d'un faible accès aux financements. Seules 8 % d'entre elles déclarent avoir accès à un prêt bancaire. Autre obstacle : elles peinent à trouver des travailleurs qualifiés. C'est ce qu'affirme Lilia Randriamifidimanana, Présidente du Jeune Patronat de Madagascar.

« L'entrepreneur est censé tout savoir à Madagascar parce qu'il y a très peu de compétences disponibles. Par exemple, il n'y a pas d'école d'immobilier à Madagascar. Pour transmettre mes connaissances, je dois investir énormément de temps et d'argent pour former quelqu'un », « aujourd'hui, ce sont les entreprises qui sont obligées de former les personnes aux métiers qu'elles recherchent » constate t-elle.

Malheureusement, les possibilités de formation en entreprise restent limitées. Selon le rapport de la Banque mondiale, seulement 1 employeur sur 10 propose des formations à ses salariés à Madagascar, contre près de 3 sur 10 dans le reste de l'Afrique subsaharienne.