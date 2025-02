Congo-Brazzaville: Suspension de la Fécofoot - Le PAR demande au gouvernement de prendre ses responsabilités

Le président du Parti pour l'action de la République Mâ (PAR) a exprimé son indignation à la suite de la suspension, le 6 février jusqu'à nouvel ordre, de la Fédération congolaise de football (Fécofoot) par le Bureau du conseil de la Fédération internationale de football association (Fifa).

Le PAR est le premier parti politique à réagir suite à la suspension de la Fécofoot. En tant que parti de l'opposition, il exige au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités, en mettant en oeuvre les conditions demandées par la Fifa afin de réhabiliter la Fécofoot dans ses droits de membre à part entière, pour que le football congolais retrouve droit de cité sur la scène internationale.

Dans sa correspondance, la Fifa a fixé les conditions pour lever la sanction qu'elle a infligée au football congolais. Les recommandations consistent à redonner le contrôle total du siège de la Fécofoot, du Centre technique d'Ignié et des autres installations de la fédération au Comité exécutif de la Fécofoot dirigé par Jean Guy Blaise Mayolas;

renoncer à toute tentative de changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la Fécofoot et ou redonner le contrôle total aux signataires reconnus par la Fifa et la Confédération africaine de football; déclarer invalide ou annuler toute décision juridique ou autre autorisant la Commission ad hoc à exercer un contrôle ou une autorité quelconque sur la Fécofoot et coopérer pleinement pour lui permettre de gérer ses affaires courantes sans subir d'influence indue de la part des tiers.

« Le PAR met en garde le gouvernement contre toute attitude risquant de conduire la Fifa à confirmer la suspension de la Fécofoot et appelle le peuple congolais, à travers ses représentants au Parlement, à sanctionner sévèrement un tel esprit de forfaiture et d'irresponsabilité à l'égard de la jeunesse, si jamais, cela arrivait », a précisé, le 25 février, Anguios Nganguia Engambé.

Le PAR suit avec beaucoup d'attention la situation du football national. Son président reconnaît que le football est un sport roi en République du Congo et a un pouvoir d'unir le peuple. La jeunesse congolaise tire énormément profit de ce véritable instrument de cohésion sociale.

Mais la suspension jusqu'à nouvel ordre, a-t-il expliqué, « prive sans raison les clubs et les professionnels de tous les métiers liés au football (joueurs, entraîneurs, experts, arbitres, techniciens, officiels de matches) à de la participation aux compétitions africaines et internationales, aux formations et aux carrières à l'international », a-t-il indiqué, regrettant, par ailleurs, que cette suspension prive en meme temps la Fécofoot des subventions de la Fifa pour son fonctionnement, la formation des athlètes, des arbitres et autres acteurs du football.