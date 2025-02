Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - Antoine Thomas Nicéphore Fylla-Saint Eudes édifié sur les contours du projet Mosala

Le ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Antoine Thomas Nicéphore Fylla-Saint Eudes, a échangé, le 25 février, avec une délégation de l'Organisation internationale du travail (OIT) concernant les différents enjeux de l'employabilité ainsi que de l'exécution du projet d'accompagnement des jeunes Congolais dans leur parcours d'insertion professionnelle : « Mosala » ou le « Travail », en français.

La délégation de l'OIT était composée d'Auxence Okombi et du responsable de programme associé du Programme politiques et analyses de l'emploi (Epap), Giulia Mélina. Les deux parties ont parlé des enjeux de l'emploi dans le secteur du développement industriel et de la formation des cadres.

Giulia Mélina a saisi l'opportunité pour présenter le projet "Mosala", soutenu par Expertise France. Ce projet a pour objectif de restaurer le pôle emploi en République du Congo et est placé sous l'égide du ministère en charge de la Jeunesse, de la Formation qualifiante et de l'Emploi. Il se fixe pour mission d'accompagner les jeunes Congolais dans leur parcours d'insertion professionnelle, une manière de répondre aux besoins des employeurs en ressources humaines qualifiés.

Le projet mettra également un accent particulier sur la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes en matière d'accès à un emploi de qualité et bénéficiera à 5 000 jeunes, dont 50 % de jeunes femmes, qui seront soutenus dans leur parcours vers l'emploi. Trois services publics de l'emploi et de la formation qualifiante seront renforcés afin d'améliorer l'orientation et l'accompagnement des jeunes, qu'ils soient diplômés ou non, vers des emplois de qualité.

Ce projet se décline en trois composantes principales, visant à renforcer l'écosystème de la politique nationale d'emploi et de formation. La première composante concerne l'appui à la structuration et au pilotage du dispositif de la formation qualifiante et de l'emploi, en intégrant un système d'information sur le marché du travail et un observatoire de l'emploi incluant spécifiquement la question du genre.

Le ministre Fylla-Saint Eudes, par la même occasion, a partagé son expérience passée en tant que ministre de l'Emploi, soulignant les efforts déployés depuis 2005 pour développer l'emploi et les compétences au Congo. Il a rappelé les réformes mises en place sur instruction du président Denis Sassou N'Guesso, visant à élaborer une nouvelle politique nationale de l'emploi et de la formation, prenant en compte les spécificités régionales et départementales pour mieux répondre aux besoins en compétences.