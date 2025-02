Tunisie: EST - Un ascendant à confirmer

Au-delà du classement, l'EST part avec un atout considérable, celui de l'écrasante domination dans les confrontations directes sur l'Etoile depuis deux ans, voire plus. Une réaction est attendue.

L'EST partage le fauteuil de leader avec l'ESS, son adversaire du jour. Sur le papier, c'est une affiche poids lourd et équilibrée entre les deux coleaders, mais dans ce cas d'espèce, c'est un peu différent. Les statistiques durant ces deux dernières années donnent une indiscutable faveur à l'EST qui part avec une écrasante supériorité sur son adversaire du jour.

Depuis janvier 2023, les deux équipes se sont affrontées 9 fois (Ligue des champions comprise), avec 8 victoires pour les «Sang et Or» et un seul nul ! Même si on remonte un peu plus loin depuis 2020, l'ascendant des Espérantistes est fort. Avant de refouler la pelouse de Radès, les équipiers de Tka ont en main un ascendant psychologique qui compte dans ce genre de confrontations.

Cela met l'équipe de Reghecampf quand même dans une position confortable, et l'adversaire dans une pression insoutenable à cause de cette inconvenante série. Cela dit, le match se jouera sur le terrain et non au niveau des « stats ».

L'EST a toujours réagi quand elle se trouve en position délicate ou après une défaite. Le fait de jouer devant son public, et face à un adversaire qu'elle a l'habitude de battre facilement durant ces deux dernières saisons, aidera tant l'EST, mais ce ne sera pas suffisant. L'entraîneur roumain sort d'une douloureuse défaite face au CAB avec toujours le casse-tête de la défense.

Sans Blaïli, l'équipe a paru décimée et mal inspirée devant. L'erreur de Memmiche sur le premier but a, certes, compliqué la donne, mais ce n'est guère la seule explication de la défaite. Avant de jouer face à l'Etoile qui s'est métamorphosée après un début catastrophique, Reghecampf a essayé avec insistance de remobiliser ses joueurs et de retravailler le placement de la défense. C'est un match-clef et non décisif sur la route du titre, et c'est aussi une occasion de réagir et de faire oublier la décevante sortie à Bizerte. Le souci reste la défense avec l'éventuelle absence de Tougai, blessé.

Sans oublier la méforme de Memmiche qui dégringole de plus en plus bas. Les choix ne sont pas aussi larges avec l'absence de Smiri, expulsé à Bizerte. Hamza Jlassi sera là sans doute face à ses anciens équipiers, alors que, pour le poste de deuxième défenseur central, Ben Hmida part avec de grandes chances. Bouchniba, aussi, a occupé ce poste. La défense sera tenue à une meilleure prestation et éviter les flagrantes erreurs qui coûtent des buts.

Revoilà Blaïli

Ménagé contre le CAB, l'Algérien sera le premier atout. Il reste de loin le joueur le plus fort du championnat et de l'équipe avec ses dribbles et ses buts sur son couloir gauche. Ce sera le meneur de l'équipe et celui qui, même amoindri et discret, peut faire la différence. Mokwena, Jabri et Blaïli forment l'attaque pour mettre le danger dans une défense étoilée assez prenable. En milieu, Tka et Konaté restent solides au poste et prêts pour ce match malgré quelques douleurs ressenties.

Alors, qui remplacera Guenichi suspendu pour ce match ? Il y a plusieurs possibilités, avec Ogbelu comme premier candidat à couvrir la défense et à relancer la balle. Plus que les noms, Reghecampf cherchera auprès de ses joueurs plus d'engagement, de jeu direct et d'efficacité devant les buts. En même temps, il devra trouver une formule pour stabiliser la défense qui ne rassure plus.