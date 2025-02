Tunisie: Hajj - Le mauvais scénario de l'année dernière ne doit pas se reproduire cette année

Le ministre des Affaires Religieuses, Ahmed Bouhali, a rassuré les pèlerins tunisiens pour la saison du pèlerinage 2025, faisant état de la mise en place d'une batterie de mesures visant à garantir un pèlerinage sécurisé et serein. Ces dispositions ont pour but de remédier aux manquements et insuffisances observés lors de la saison précédente, marquée par le décès de 60 pèlerins tunisiens et des plaintes concernant les conditions difficiles rencontrées.

Lors d'une visite de travail ce mardi dans le gouvernorat de Béja, le ministre a déclaré à l'agence Tunis-Afrique-Presse (TAP) que les préparatifs pour la saison 2025 avaient commencé immédiatement après la fin du pèlerinage précédent, grâce à une collaboration étroite entre les cadres religieux et sanitaires pour assurer une plus grande sécurité et un meilleur confort aux pèlerins.

Parmi les mesures prises figurent le choix de lieux d'hébergement proches des sites des rites, l'adoption de nouveaux critères pour la sélection des accompagnateurs, et un suivi sanitaire renforcé à chaque étape du pèlerinage. Le ministre a également encouragé les pèlerins à participer aux séances de sensibilisation afin d'accomplir leurs rites dans les meilleures conditions.

Ahmed Bouhali a précisé que les problèmes rencontrés lors de la saison précédente étaient complexes et ne pouvaient être attribués à une seule cause. Il a tenu à assurer que le coût du pèlerinage ne comportait aucun aspect lucratif et que plusieurs parties, y compris le président de la République, Kaïs Saïed, avaient exercé des pressions pour réduire les coûts et obtenir des logements proches de La Mecque.

Concernant le mois de Ramadan 2025, le ministre a annoncé la préparation de plus de cent mille activités religieuses, dont notamment des concours coraniques, des causeries, des cours et des conférences.

Au cours de sa visite à Béja, le ministre a donné le coup d'envoi du guichet unique pour les pèlerins au complexe culturel de la ville, consulté des manuscrits historiques locaux, et inauguré la mosquée Malek Ibnou Anas à Béja Nord.

Selon le directeur régional des Affaires religieuses, Hédi Saïdi, 257 personnes de la région de Béja ont été retenues pour le pèlerinage 2025, après une formation de deux mois.