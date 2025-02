Tunisie: Le chef du gouvernement annonce la construction de 4 nouveaux barrages au pays

Le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, a présidé mardi au palais du gouvernement à la Kasbah un conseil ministériel restreint portant sur la gestion durable des ressources en eau et la révision du code de l'eau. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts pour répondre aux défis croissants liés à la gestion de l'eau, une ressource devenue cruciale pour la Tunisie, notamment face aux effets du changement climatique.

Lors de l'ouverture de la séance, Kamel Maddouri a souligné l'importance de ce conseil ministériel qui vise à mettre en oeuvre les recommandations du président Kais Saied en matière de gestion de l'eau et à préserver cette ressource pour les générations futures. Il a précisé que l'objectif était de renforcer la souveraineté nationale à travers une gouvernance améliorée et une stratégie nationale claire pour l'eau.

Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de poursuivre les grands projets d'infrastructure pour la gestion des ressources en eau. Parmi les mesures phares évoquées, la construction de quatre nouveaux barrages stratégiques : El Malah Aloui, Douimis, El Kalaa el Kbira et Saida, d'une capacité totale de 318 millions de m³, a été mise en avant. Ces infrastructures joueront un rôle clé dans la gestion des eaux de surface et contribueront à renforcer la résilience du pays face à la crise hydrique.

Ces projets s'inscrivent dans un programme plus large visant à moderniser l'approvisionnement en eau et à diversifier les sources, en y incluant des solutions non conventionnelles comme le dessalement et l'optimisation de l'irrigation. Le chef du gouvernement a également souligné l'importance de ces barrages pour garantir un approvisionnement continu en eau, particulièrement dans les régions les plus vulnérables.

Le conseil ministériel a également abordé la nécessité d'actualiser le code de l'eau de 1975 pour mieux protéger les ressources hydriques, prévenir les abus et renforcer la gouvernance dans ce secteur vital. Le projet de révision du code a pour objectif de moderniser les mécanismes de gestion et de mettre en place une approche plus participative, notamment en encourageant une meilleure coordination entre les régions et les différents acteurs.

En conclusion, Kamel Maddouri a réaffirmé la volonté du gouvernement d'accélérer la mise en oeuvre de ces projets prioritaires, tout en mobilisant les ressources nécessaires pour garantir une gestion durable et efficiente de l'eau, face aux défis actuels et futurs. Ces mesures viennent conforter les efforts de la Tunisie pour atteindre l'objectif des Nations Unies d'un accès universel à l'eau potable d'ici 2030.