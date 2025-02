Tunisie: Inauguration de Club de jeunes à Zarzis Nord

En présence de Walid Taboubi, gouverneur de Médenine et de S.E l'Ambassadeur Javier Puig du Royaume d'Espagne en Tunisie, le Club de jeunes à Gribis, au sein de la commune de Zarzis Nord, a été inauguré.

Cette initiative a vu le jour grâce aux efforts conjugués de la municipalité de Zarzis Nord, de la Coopération des îles Baléares, du Royaume des Pays-Bas et du PNUD. Doté d'une salle polyvalente et de salles informatiques, cet espace offrira aux habitant[e]s un cadre propice aux activités éducatives, culturelles et sportives. Son homologation en tant que Maison de Jeunes par le ministère de la Jeunesse et des Sports garantit une programmation de qualité, alignée sur le modèle national.

Ce nouvel espace vise à renforcer l'inclusion et l'autonomisation des jeunes en leur offrant un cadre structuré pour l'apprentissage, l'innovation et l'échange. Le Club de jeunes encouragera aussi la participation active des jeunes à la vie locale et contribuera à leur épanouissement personnel.

Cette réalisation reflète l'engagement du PNUD à appuyer le développement local. À ce jour 15 projets ont été mis en oeuvre dans le Sud-Est, contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable dans les régions. Ces initiatives incluent l'aménagement de marchés municipaux, la création de parcs publics, la réhabilitation de Ksours ainsi que l'installation d'espaces dédiés à la jeunesse.