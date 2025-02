Tunisie: ASG - L'optimisme est de mise

Entrés dans un bon cycle avec des résultats qui ont chassé le doute qui a failli s'installer dans leur camp, Mondher Makhlouf et ses protégés sont bien décidés à éviter un coup d'arrêt contre l'ESM.

En gagnant le match qu'il fallait gagner contre le ST, l'ASG, qui a grimpé à la treizième place avec 18 points, a pris neuf bonnes longueurs d'avance sur El Gawafel de Gafsa seizième, quatre sur l'UST, quinzième, et deux sur l'USBG, quatorzième. Un avantage, certes pas encore assez sécurisant pour se rassurer sur le maintien, mais très important aux yeux de l'entraîneur Mondher Makhlouf.

«Les 7 points que nous avons pu grappiller lors de nos trois derniers matches ont été une bouffée d'oxygène pour nous», a-t-il déclaré après le succès fort précieux sur le ST, précisant que «le mérite revient avant tout à ses joueurs qui ont livré un match plein et qui ont mis toutes leurs ressources physiques et mentales pour empocher les trois points. «Nous avons, par cette victoire, fait un grand pas vers le maintien parce que notre destin est plus que jamais entre nos mains. Nous n'avons qu'à continuer sur cette lancée sans avoir à trop regarder dans notre rétroviseur».

Une tempête dans un verre d'eau

Mais ce succès sur les Bardolais est «menacé» par la réclamation formulée lundi par le ST pour obtenir le gain de ce match sur le tapis pour «participation jugée irrégulière du joueur béninois Ghislain Ahoudo, qui a résilié son contrat avec la Zliza au mois de janvier.

«La réponse de la direction du club gabésien a été immédiate pour rassurer ses fans. «Ce n'est pas de bonne guerre, a répliqué un responsable de la Zliza, car cette réclamation est une simple tempête dans un verre d'eau. La résiliation du contrat de ce joueur avec l'ASG n'a pas été déposée à la Fédération tunisienne de football pour homologation à la date de clôture de la deuxième période de transfert (31 janvier 2025). Et pour que toute résiliation de contrat prenne effet et devienne effective, elle doit être déposée avant cette date-butoir( par le club ou par le jouer lui-même) et qu'elle soit homologuée par la FTF. Ce qui n'est pas le cas pour Ghislain Ahoudo, qui a donc continué tout naturellement d'évoluer avec l'ASG en l'absence de cette procédure».

Ce vent d'espoir et de confiance retrouvé après les trois derniers résultats positifs restera fragile tant qu'il ne sera pas consolidé par une autre bonne performance aujourd'hui face à l'équipe du Bassin minier. «L'idéal pour nous, c'est une victoire, ça c'est sûr, reconnaît l'entraîneur Mondher Makhlouf. Mais ce ne sera pas facile face à une équipe comme l'ESM qui veut prolonger son record d'invincibilité à domicile et faire oublier sa défaite contre l'ESS. Même un point dans cette arène difficile, où pas mal d'équipes se sont cassé les dents, serait une bonne affaire».