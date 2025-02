Tunisie: CAB - Un nouveau défi !

Après l'Espérance de Tunis, les Cabistes espèrent épingler à leur tableau de chasse l'ESZ

Un succès en appelle toujours un autre, a-t-on toujours entendu dire dans le jargon du sport et particulièrement en football. Tous auréolés de la victoire face au leader du championnat, les camarades de Allala voudront certainement continuer sur la même lancée en recevant l'ESZ au Stade 15-Octobre.

Il n'est pas question, pour eux, de laisser filer une nouvelle opportunité devant leur public pour s'éloigner définitivement de la zone des relégables et jouer la suite de la compétition l'esprit tranquille. Seulement, l'adversaire du jour n'est pas facile à manier et son classement en haut du tableau rappelle aux Cabistes qu'il va falloir, de nouveau, se surpasser pour espérer réussir un bon résultat! Ils l'ont très bien fait contre l'EST, samedi dernier, il n'y a aucune raison qu'ils ne récidivent pas cet après- midi face aux Akkaris.

D'autres cartes

Certes, la succession des matches en un laps de temps court pourrait peser physiquement sur les joueurs et par conséquent être un facteur déterminant quant à l'issue du match, mais on sait qu'au CAB, le turnover effectué ces derniers temps par Hidoussi devrait aider les Cabistes à supporter cette endurance.

Ces derniers ne sont pas encore saturés et ne demandent qu'à augmenter leur temps de jeu. Il s'agit, pour la plupart d'entre eux, d'une occasion rêvée de montrer ce qu'ils savent faire! On pense notamment à Sadok Jammali qui a fait une brève apparition contre l'EST, au jeune Bougatfa, aux deux Mechergui Yasser et Rayen, voire à Fellahi et Aloui en attendant le réveil de Balbouz. Tous sont prêts à l'emploi.

Maintenant, c'est au staff technique de savoir les utiliser à bon escient, comme titulaires ou suppléants. Il serait donc difficile de se fixer sur la même formation rentrante. Celle d'aujourd'hui serait comme suit : Hanzouli, Guessmi, Rhimi, Allala, Akermi, Abdou Seydi, Ferchichi, Konte, Ahmed Amri (Fellahi), Momar Diop Seydi (Aloui),Ayendi.