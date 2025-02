Congo-Kinshasa: Face aux ONG de Droits de l'Homme, Me Samuel Mbemba - « Comme Edmond Morel, continuez à dénoncer les exactions du Rwanda de Paul Kagame »

Le Vice-Ministre de la Justice et Contentieux International, Me Samuel Mbemba a pris part, ce mardi 25 février 2025, à l'Hôtel Pullman, à un panel avec les ONG nationales internationales des droits de l'homme avec la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH) de la RDC. Occasion pour le Vice-Ministre de sensibiliser les panelistes sur l'organisation du contentieux international de protection des droits de l'homme par le Gouvernement.

Dans son intervention, le Vice-Ministre de la Justice et Contentieux International, Me Samuel Mbemba Kabuya, a expliqué en long et en large l'organisation du secteur du contentieux international et de son apport dans la protection des droits de l'homme, tout en mettant en filigrane la volonté du Chef de l'Etat, artisan principal du front judiciaire international, de voir tous les agresseurs de la RDC dont particulièrement le Rwanda de payer le prix fort de leurs exactions, tel que Vice-Ministre Samuel Mbemba Kabuya le résume dans une interview.

« Nous avons entretenu les panélistes sur les différentes initiatives du front judiciaire international, conçues et mises en oeuvre par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le Gouvernement Suminwa, dont nous sommes membres et en charge du Contentieux International. Cela pour dire que les ONG ont beaucoup apprécié le message que nous avons transmis, parce que nous sommes au XXIe siècle, un siècle où, en principe, le droit est l'arme de la civilisation ; ce que le Chef de l'Etat a bien compris », a-t-il dit.

Ce, avant d'ajouter : « En effet, sur tous les fronts actuellement ouverts, nous dénonçons ce que le Rwanda de Paul Kagame est en train de faire en République Démocratique du Congo. Nous avons saisi l'occasion pour demander aux ONG d'aider les victimes à nous faire parvenir, ainsi qu'aux juridictions devant lesquelles des actions sont déjà ouvertes, les preuves des exactions commises par le Rwanda dans notre pays.

Et ce message est bien passé. Nous leur avons aussi demandé de ne pas négliger la dénonciation, car dans l'histoire de notre pays, entre 1885 et 1908, les chiffres sont étrangement similaires : 13 millions de morts à cette époque-là, mais aussi 13 millions de morts aujourd'hui encore. Or, à cette époque, les exactions avaient pris fin grâce à la dénonciation, organisée au niveau international avec des activistes comme Edmond Morel », a-t-il ajouté.

A lui de conclure : « Nous avons donc appelé les ONG des droits de l'homme, ainsi que les institutions de défense des droits de l'homme, y compris celles venues de l'étranger car elles sont nombreuses ici, à participer activement à la dénonciation de ce qui se passe dans notre pays ».

Cet atelier, qui a connu la participation de plusieurs figures emblématiques du secteur judiciaire dont les Professeurs Ntumba Lwaba et Sylvain Lumu va se clôturer ce mercredi 26 février.