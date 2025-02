Les autorités de l'Inspection d'Académie de Saint-Louis ont réceptionné hier, mardi 25 février 2025, un lot de matériels ludiques et pédagogiques destinés aux daaras préscolaires de la région.

C'est un don de l'UNICEF, en partenariat avec la Koïca, la Coopération coréenne, dans le cadre de leur projet de développement de la petite enfance au Sénégal. D'une valeur de 30 millions de FCFA, ce lot de matériels sera distribué à 40 daaras de Saint-Louis, en vue d'y améliorer les enseignements et apprentissages. La cérémonie de remise de ce matériel s'est déroulée en présence de la Directrice générale de l'Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits.

Après avoir magnifié le travail abattu en faveur des tout-petits et qui témoigne de l'engagement du gouvernement du Sénégal pour le respect des droits des enfants, la représentante adjointe de l'UNICEF Sénégal, Mme Maïmouna Diallo, a rappelé que le financement de 30.000.000 FCFA, débloqué pour l'achat de ces matériels, est le fruit de leur partenariat avec la Koïca, l'Agence de Coopération coréenne, dans le cadre du «Projet de développement de la petite enfance au Sénégal : éducation de la petite enfance et préparation scolaire financé».

«L'objectif du projet est d'améliorer la capacité du système d'éducation de la petite enfance et de l'enseignement préscolaire à accueillir, à soutenir le développement des enfants et à fournir des services éducatifs et des possibilités d'apprentissage de qualité. Ces matériels ludiques et pédagogiques pour les structures préscolaires contribueront certainement à l'amélioration des enseignements apprentissages au niveau des structures préscolaires», a-t-elle déclaré au terme de la cérémonie de réception symbolique de ces matériels.

Mme Diallo a rappelé qu'en marge de ces actions, et toujours dans le cadre du projet financé par la Koïca, et en partenariat avec l'UNICEF, l'Agence Nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits a bénéficié d'accompagnement pour la construction de 07 cases des tout-petits déjà équipées. «Ces infrastructures permettent aux enfants d'accéder à des services intégrés et de qualité et à un environnement sain et protecteur, convivial et propice à leur développement grâce à l'engagement des parents et des éducatrices et éducateurs», a-t-elle expliqué.

Mme Maïmouna Diallo a encore encouragé les parents à inscrire les enfants à l'école afin de leur permettre d'avoir accès à une éducation préscolaire inclusive et de qualité dans un environnement favorisant leur développement moteur, cognitif, socio-affectif et langagier afin de permettre le développement de leur plein potentiel. Elle n'a pas manqué d'encourager également les Collectivités territoriales et le secteur privé à investir davantage dans le développement de la petite enfance, eu égard aux avantages de sous-secteur de l'éducation, pour un développement durable et équitable.

Le matériel a été réceptionné par la Directrice de l'Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits, Khadijatou Jamila Diallo. Il s'agit, entre autres, de matelas, de nattes, de tables, de tableaux et du matériel pour le lavage des mains destinés à 40 daaras préscolaires de la région. «Au Sénégal, le taux brut de préscolarisation est de 19,6%, alors que nos prévisions pour 2030 visent 64%, ce qui représente un bond de 40% à combler. Ces modes alternatifs pour augmenter le nombre d'enfants préscolarisés doivent mobiliser l'ensemble des partenaires techniques et financiers afin d'atteindre cet objectif à l'horizon 2030», a indiqué Mme Khadijatou Jamila Diallo.

La cérémonie a été présidée par l'adjoint au Préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ, venu représenter le Gouverneur de la région. Il a magnifié le geste et invité les récipiendaires à faire bon usage du matériel réceptionné.