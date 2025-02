Congo-Kinshasa: Crimes de guerre, agression rwandaise..., RDC-CPI - Karim Khan consulte Dieudonné Kamuleta !

Dieudonné Kamuleta Badibanga, Président de la Cour Constitutionnelle et du Conseil supérieur de la Magistrature, s'est entretenu hier, mardi 25 février 2025, dans son cabinet de travail, avec Karim Khan, Procureur de la Cour Pénale Internationale, venu à Kinshasa dans le cadre d'une visite officielle de deux jours. Ils ont abordé, dans leurs échanges, l'épineuse question de l'insécurité qui menace la partie orientale de la RD. Congo, marquée par l'occupation de Goma et Bukavu, dans le Nord et Sud-Kivu, par l'armée rwandaise et ses supplétifs patentés du M23.

D'après la Première Ministre Judith Suminwa, qui s'est exprimée, lundi dernier, à la 58ème Session du Conseil des Droits de l'Homme, à Genève, en Suisse, cette situation de crise a occasionné, à l'espace d'un mois, soit de janvier à février de l'année en cours, les massacres de plus de 7000 personnes, des dégâts matériels considérables et de nombreux cas des violations des droits humains.

Echanges fructueux

Dieudonné Kamuleta Badibanga, Président de la Haute Cour, et le Procureur Karim Khan ont, justement, lors de leur entretien, évoqué la possibilité, pour la Cour Pénale Internationale (CPI), de mener, conformément à ses missions, une enquête véritable qui permettrait d'établir les responsabilités, de stopper les actes désacralisant la vie humaine et d'aplanir le chemin pour un retour accéléré de la paix et la stabilité dans l'Est de la République démocratique du Congo.

Pour le Procureur Karim Khan, la création d'un tribunal spécial en RDC revêt, désormais, un caractère incontournable pour régler les problèmes des crimes que le pays ne cesse d'enregistrer et ainsi favoriser un climat propice à une paix durable. "Nous tendons la main au Gouvernement de la RDC. Nous souhaitons amener de nouveaux partenaires afin d'essayer d'instaurer une approche solide, compréhensive, durable et holistique à la justice qui éradiquera le poison de criminalité du sol congolais et qui permettra à vos enfants d'avoir un meilleur futur", a soutenu Karim Khan, après son arrivée à Kinshasa.

Karim Kham à Kinshasa en 2023

Le Procureur de la Cour Pénale Internationale n'est pas à sa première visite en RD. Congo. En juin 2023, il a séjourné à Kinshasa, dans la cadre d'une mission qui, du reste, a débouché sur la signature d'un Protocole d'accord, depuis la Cité de l'Union Africaine, devant le Président de la République, Félix Tshisekedi, entre, d'une part, le Bureau de la CPI et, d'autre part, le Gouvernement congolais, dirigé, en son temps, par Jean-Michel Sama Lukonde, en matière de justice et de paix.

"Monsieur le Président de la République. Nous devons reconnaitre que vous avez fait beaucoup de choses, mais le rythme doit être accéléré. Comment accélérer le rythme ? Il faut faire des choses autrement, avoir une approche beaucoup plus générale.

Des solutions beaucoup plus imaginatives nous interpellent et nous sommes prêt à travailler avec vous pour que nous arrivions à mettre en place cette nouvelle dynamique. Si nous faisons ce que nous pouvons, nous pourrons enfin nous regarder en face parce que nous aurons fait notre devoir. Nous devons travail dans cette dynamique pour faire mieux", avait indiqué, au terme de son séjour à Kinshasa, après l'audience lui accordée à la Cité de l'UA, le Procureur de la CPI, Karim Khan.