Congo-Kinshasa: Fruit de l'implication des entreprises publiques dans l'effort de guerre, Portefeuille - Jean-Lucien Bussa mobilise 25 millions USD en soutien aux FARDC !

Dans le cadre de la contribution aux efforts visant le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC, qui ploie sous les conséquences de la guerre d'agression menée par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23, Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre du Portefeuille, a aligné les entreprises de l'Etat derrière la détermination du Président Félix Tshisekedi, en mobilisant 25 millions de dollars américains pour soutenir les vaillants militaires des Forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Une action précieuse et exemplaire qui traduit sa volonté manifeste d'oeuvrer, en permanence, pour le bien-être des populations.

Appui des entreprises du Portefeuille

En réponse à l'appel du Chef de l'Etat et sous l'égide du Ministre Jean-Lucien Bussa, les entreprises du Portefeuille mobilisent 25 millions de dollars américains à l'exception de la Gécamines qui exceptionnellement préfère taire son montant, en guise d'appui aux FARDC.

Ceci constitue, en effet, une réponse directe à l'appel lancé par le Chef de l'Etat, le 29 janvier 2025, autour de la mobilisation générale pour la défense de la cause nationale. Le Ministre Jean-Lucien Bussa, qui a symboliquement réceptionné le chèque de cette somme, mardi 25 février 2025, a salué l'implication des entreprises du Portefeuille de l'Etat dans la bataille pour le retour de la paix en RDC. Il a pris l'engagement de présenter la moisson au Président de la République, Félix Tshisekedi, pour une plus grande transparence.

« Le Chef de l'Etat a et aura toujours l'appui des entreprises du Portefeuille de l'Etat aussi longtemps que cette agression du Rwanda n'aura pas pris fin », a rassuré le Ministre Jean-Lucien Bussa.

Pour lui, il n'y a pas d'entreprises sans pays ni patrie. C'est ainsi qu'il a vivement remercié tous les mandataires publics, les cadres et les employés de différentes entreprises du Portefeuille pour s'être approprié l'appel du Chef de l'Etat qu'il a relayé pour obtenir leur contribution devant servir d'appui aux FARDC et aux combattants Wazalendo, qui se battent, nuit et jour, contre l'armée rwandaise déguisée en AFC/M23. Il sied de noter que dans la cagnotte présentée au Ministre Bussa, la part de la Gécamines n'a pas été prise en compte.

Rappel des faits

En effet, le jeudi 30 janvier 2025, le Ministre Bussa tenait une réunion concertée avec les mandataires publics, en son cabinet de travail. Il était question pour les Présidents des Conseils d'administration et Directeurs Généraux et Directeurs Généraux adjoints, de réfléchir sur leur contribution face à la situation critique que traverse le pays.

A l'issue de cette rencontre ténue dans la salle des réunions du Ministère du Portefeuille, les entreprises publiques, ont, à travers une déclaration rendue publique, réaffirmé leur engagement patriotique. Ce, en réponse à l'appel du Chef de l'Etat, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la résistance et à la mobilisation générale pour défendre l'intégralité du territoire national.

C'est dans cette optique qu'il a été décidé la mise en place d'une caisse de solidarité et d'appui destinée à renforcer les efforts du Gouvernement et à apporter une aide concrète aux populations impactées par la guerre. Cette initiative, qui se fait sous l'égide du ministre du Portefeuille, témoigne de la détermination des entreprises publiques à jouer un rôle actif pendant cette période cruciale pour notre Nation.