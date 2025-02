Burkina Faso: CHU-Tengandogo - Une soixantaine d'agents formés sur la réanimation cardio-pulmonaire

La sixième mission médicale de la Croix-Rouge chinoise au Burkina Faso a organisé une formation sur la Réanimation cardio-pulmonaire (RCP) au profit d'une soixantaine d'agents de santé du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo le jeudi 20 février 2024.

Près de 5 millions de décès annuels dans le monde sont causés par un arrêt cardiaque. De ce fait, tout personnel médical, quel que soit son domaine de spécialisation, sera confronté au moins une fois dans sa carrière à un patient en arrêt cardiaque. En vue d'être en mesure de répondre efficacement lorsqu'ils seront confrontés à la situation, la Réanimation cardiopulmonaire (RCP) est une compétence cruciale qu'ils doivent détenir.

C'est pourquoi, la sixième mission médicale de la Croix-Rouge chinoise au Burkina Faso qui regorge de médecins aguéris dans le domaine a décidé de partager son expérience en matière de RCP avec les médecins généralistes, les médecins spécialistes, les étudiants et les internes du Centre hospitalier universitaire de Tengandogo le jeudi 20 février 2024.

Et c'est le Dr Zhu Lin, médécin spécialiste dans les premiers secours préhospitaliers et intrahospitaliers des patients gravement malades, et dans la prise en charge des victimes d'accident vasculaire cérébral, de douleurs thoraciques et de traumatismes qui a assuré la formation théorique.

De prime abord, elle a souligné le caractère important de la RCP qui désigne les premiers secours effectués pour un patient en arrêt cardiaque. De ce qu'elle a dit, des lésions cérébrales irréversibles peuvent survenir 4 à 6 minutes après un arrêt cardiaque. « Si la RCP est pratiquée dans la minute qui suit, le taux de réussite peut atteindre 90 %. Si elle est retardée de 6 à 8 minutes, le taux de réussite est d'environ 20 % et les survivants peuvent être en état de « mort cérébrale ». Si elle est pratiquée au-delà de 10 minutes, le taux de réussite de la réanimation cardio-pulmonaire est presque nul », a détaillé la spécialiste. Si le facteur « temps » est très important dans la reussite de la RCP, la manière de la pratiquer l'est tout autant. Le Dr Zhu a donc « enseigné » aux participants les précautions à prendre et les étapes à suivre pour une RCP de haute qualité.

Ses conseils ont été expérimentés séance tenante lors de la phase pratique par les participants.

Adama Sagasso médecin généraliste aux urgences du CHU-Tengandogo est de ceux qui attendaient une telle formation. « La RCP est très importante pour la prise en charge non seulement de nos patients mais aussi pour les urgences que nous pouvons rencontrer en cours de route ou dans nos ménages », a t il estimé. Avouant que la pratique de la RCP est différente de la théorie et peut savérer difficile pour un agent de santé qui n'est pas bien formé, il a salué cette initiative de la mission médicale chinoise. Il a souhaité qu'elle puisse se poursuivre à l'endroit d'autres personnels de santé et même de la population. « La RCP doit être connu de tous car elle permet de sauver des vies », a t il déclaré.

Le Chef de la mission médicale chinoise Dr Chen Daohu s'est rejoui de l'engouement autour de la formation. Il a dit espéré que les connaissances acquises permettront aux participants de réagir correctement au moment opportun et de mettre en oeuvre efficacement la RCP pour sauver la vie des patients.