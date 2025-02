Cameroun: Maureen Kim Paris - L'âme d'un fils du pays

Certains l'ignorent encore, mais MAUREEN KIM est non seulement une grande marque mais plus encore l'écho d'un héritage, le fruit du talent et de la passion d'un fils du Cameroun, originaire de Nkongsamba.

Nichée au coeur du 16e arrondissement de Paris, au 56 rue de Longchamp, la maison MAUREEN KIM PARIS est l'excellence artisanale à travers une maroquinerie d'exception et des fragrances uniques. Dans chaque pièce façonnée, dans chaque note parfumée, résonne un engagement profond pour un savoir-faire éthique et raffiné.

À l'origine de cette maison d'exception, Ernest Siadjeu DEUGOUE, un créateur habité par ses racines et ses souvenirs d'enfance. Né à Nkongsamba, cette ville bordée de collines verdoyantes et bercée par les effluves du café, il grandit au rythme des récoltes, enivré par le parfum des grains torréfiés qui se mêlait à l'air pur des montagnes.

Pour lui, un parfum est une mémoire, une émotion figée dans le temps, qu'il fait renaître à travers une symphonie olfactive. L'alliance du cuir et du café s'est imposée à lui comme une évidence : un hommage à ses origines, une invitation à voyager entre les senteurs de son enfance et l'élégance intemporelle du luxe parisien. Ainsi est née sa première fragrance, Cuir Café, quintessence d'un rêve enraciné dans l'âme.

Quant à la maroquinerie, MAUREEN KIM PARIS relève le défi des exigences les plus élevées en concevant, à la demande, des pièces uniques, précieuses et inimitables. Chaque sac, chaque création porte en lui une histoire, un savoir-faire d'exception et un attachement profond à l'art du beau.

MAUREEN KIM PARIS, c'est l'alliance parfaite entre l'élégance et l'émotion, entre la mémoire d'une terre et la modernité d'un savoir-faire d'exception.