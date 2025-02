Congo-Kinshasa: Radio Okapi - 23 ans de lutte contre les informations partisanes et de contribution à la pacification du pays(analyste)

Depuis 23 ans, Radio Okapi, la radio des Nations Unies, s'efforce de relever les défis des informations partisanes et partiales, souvent utilisées pour diviser les communautés congolaises. À Beni, des analystes et observateurs saluent le travail accompli par cette radio, à l'occasion de son anniversaire, le 25 février.

Papy Kasereka, analyste politique dans la région de Beni, estime que Radio Okapi a joué un rôle crucial dans la construction et la consolidation de la paix en République démocratique du Congo grâce à son impartialité dans le traitement des informations :

« Je voudrais surtout souligner le fait que Radio Okapi est arrivée dans un contexte où le pays était pratiquement morcelé et elle a joué un rôle extrêmement considérable. Ce qui distingue Radio Okapi par rapport à d'autres radios, c'est cette neutralité dans le traitement des informations ».

Papy Kasereka ajoute :

« Vous allez vous rendre compte que lorsque Radio Okapi est arrivée, on avait souvent des radios d'individus. Donc, on avait des informations traitées soit par des journalistes pro-Kabila, soit par des journalistes pro-Bemba, les deux grands chefs politiques de l'époque. Pour avoir une version plus nette, plus nuancée et plus équilibrée des informations, il fallait suivre une autre radio. Radio Okapi a travaillé dans le cadre de relèvement de ce défi ».

Il conclut en saluant le professionnalisme des journalistes de Radio Okapi.

« Nous savons qu'elle a joué un rôle crucial dans la construction de la paix au pays, grâce à sa manière de travailler, au professionnalisme de ses journalistes dans le traitement, l'analyse et le partage d'informations fiables et corroborées. C'est un travail que je voudrais saluer à l'occasion de ce vingt-troisième anniversaire de Radio Okapi », déclare l'analyste politique Papy Kasereka.