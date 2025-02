Nigeria: MultiChoice augmente à nouveau les prix au pays alors que le nombre d'abonnés diminue

MultiChoice, la société mère de DStv et GOtv, augmente le prix des abonnements d'au moins 20 % à compter du 1er mars.

Il s'agit de la deuxième hausse de prix en un an, l'entreprise étant confrontée à une diminution du nombre d'abonnés et à des difficultés économiques.

Les régulateurs n'ont pas encore réagi, mais les augmentations précédentes ont suscité des réactions négatives de la part des consommateurs et des législateurs.

Les nouveaux prix sont les suivants DStv Premium : ₦45 000 (contre ₦37 000), DStv Compact Plus : ₦35 000 (contre ₦30 000) et DStv Compact : ₦19 000 (contre ₦15 700). Le rapport fiscal 2024 de MultiChoice montre une baisse de 9% du nombre total d'abonnés actifs à travers l'Afrique, avec une baisse de 13% au Nigeria, en Angola, au Kenya et en Zambie. La dépréciation de la monnaie, en particulier la forte baisse du naira nigérian, a réduit de 32 % les recettes en USD de MultiChoice.

La société attribue la hausse des prix à l'inflation et aux pressions exercées par les taux de change. Elle met également en oeuvre des mesures de réduction des coûts afin d'économiser 113 millions de dollars, tout en introduisant une "tarification inflationniste" pour soutenir les recettes. Les régulateurs n'ont pas encore réagi, mais les augmentations précédentes ont suscité des réactions négatives de la part des consommateurs et des législateurs. La position dominante de MultiChoice dans le secteur de la télévision payante signifie que ses décisions en matière de prix ont un impact considérable.

Points clés à retenir

La hausse des prix de MultiChoice intervient alors que les consommateurs africains explorent de plus en plus d'autres options de diffusion en continu. Netflix a également augmenté ses prix en 2024, reflétant ainsi les pressions générales sur les prix dans l'industrie du divertissement. L'augmentation du coût de la télévision payante pourrait accélérer le passage aux services de streaming numériques, qui offrent des prix flexibles et du contenu à la demande.

Bien que MultiChoice domine toujours la télévision payante traditionnelle, les pressions économiques et l'évolution des préférences des consommateurs pourraient remettre en cause sa croissance à long terme. Les problèmes d'accessibilité financière, en particulier au Nigeria et dans d'autres économies touchées par l'inflation, pourraient obliger MultiChoice à ajuster davantage sa stratégie de prix. La capacité de la société à fidéliser ses abonnés dans un contexte de hausse des coûts reste incertaine dans le paysage compétitif du divertissement en Afrique.