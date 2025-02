Le marché du capital-investissement au Moyen-Orient et en Afrique du Nord devrait se positionner en vue d'un rebond à long terme en 2025.

Selon la plateforme de données Magnitt, le marché du capital-investissement (PE) du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord devrait se positionner en vue d'un rebond à long terme en 2025. Après un ralentissement du flux d'opérations, les investisseurs se concentrent désormais sur les opportunités de croissance du marché intermédiaire, les jeux sectoriels et la mise à l'échelle des entreprises existantes plutôt que sur les acquisitions pures et simples.

Entre 2020 et 2024, le marché du capital-investissement de la région MENA a enregistré 28 milliards de dollars de transactions à travers 356 opérations, avec en tête les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Égypte. Les secteurs de la santé, de la finance et de la restauration ont attiré le plus d'investissements.

La région a connu sa plus forte activité de capital-investissement en 2022 et 2023, avec des valeurs d'opérations atteignant respectivement 7,96 milliards de dollars et 8,09 milliards de dollars. Cependant, 2024 a enregistré une forte baisse, avec seulement 68 transactions d'une valeur de 4,92 milliards de dollars, ce qui reflète le ralentissement du capital-investissement à l'échelle mondiale.

Points clés à retenir

Le rapport de Magnitt suggère que les baisses de taux d'intérêt anticipées pourraient raviver l'intérêt pour les rachats par emprunt, tandis que la concurrence régionale entre les économies du Golfe pourrait stimuler de nouveaux flux d'investissement. Les investisseurs recalibrant leurs stratégies et se concentrant sur la création de valeur plutôt que sur les acquisitions pures, le marché du capital-investissement de la région MENA est prêt pour une reprise en 2025.