Tunisie: La startup tunisienne de revente de mode Dabchy lève des fonds de pré-série A pour se développer

TLDR

Le marché tunisien de la mode d'occasion Dabchy a obtenu un financement de pré-série A non divulgué pour développer sa plateforme.

Le tour de table a été mené par Janngo Capital, avec la participation de Renew Capital et d'investisseurs providentiels.

Dabchy permet aux utilisateurs de prolonger la durée de vie de leurs vêtements, d'économiser de l'argent et de participer à une communauté de la mode circulaire.

Le marché tunisien de la mode d'occasion Dabchy a obtenu un financement de pré-série A d'un montant non divulgué pour développer sa plateforme et s'étendre sur de nouveaux marchés. Le tour de table a été mené par Janngo Capital, avec la participation de Renew Capital et d'investisseurs providentiels, dont Karim Beguir, fondateur d'InstaDeep.

Fondée en 2016, Dabchy met en relation acheteurs et vendeurs grâce à un système de livraison et de paiement intégré. La plateforme s'est développée en Égypte en 2023 et prévoit de poursuivre sa croissance régionale grâce à cet investissement.

Le cofondateur et PDG Ameni Mansouri a déclaré que la plateforme a été construite pour rendre la mode plus accessible tout en promouvant la durabilité. Dabchy permet aux utilisateurs de prolonger la durée de vie de leurs vêtements, d'économiser de l'argent et de participer à une communauté de mode circulaire. L'entreprise utilisera les fonds pour améliorer son offre de produits et développer sa place de marché.

Points clés à retenir

Le dernier financement de Dabchy reflète la demande croissante de mode circulaire en Afrique, où les prix abordables et la durabilité deviennent des tendances clés. Le marché des vêtements de seconde main se développe car les consommateurs recherchent des options économiques et les marques sont confrontées à un examen minutieux de l'impact de la mode rapide sur l'environnement.

Avec le soutien de Janngo Capital et de Renew Capital, Dabchy est en mesure de se développer en Afrique du Nord et au-delà. Le modèle de la startup, qui intègre la logistique et les paiements, élimine les obstacles courants à l'adoption de la revente en ligne. Alors que la concurrence dans le secteur de la revente de mode en ligne s'intensifie, le succès de Dabchy dépendra de sa capacité à attirer de nouveaux utilisateurs, à maintenir la confiance dans sa place de marché et à s'étendre efficacement sur de nouveaux marchés.