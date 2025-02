Afrique: Gozem obtient 30 millions de dollars pour le financement de véhicules et l'expansion en région francophone

Gozem, une plateforme de covoiturage et de fintech en Afrique de l'Ouest francophone, a levé 30 millions de dollars.

Le financement servira à soutenir le financement des véhicules et l'expansion sur de nouveaux marchés.

Elle prévoit de lever 20 millions de dollars supplémentaires pour poursuivre son expansion en Afrique francophone

Gozem, une plateforme de covoiturage et de fintech opérant en Afrique de l'Ouest francophone, a levé 30 millions de dollars dans le cadre d'un tour de série B - 15 millions de dollars en capital et 15 millions de dollars en dette - mené par SAS Shipping Agencies Services et Al Mada Ventures. Le financement permettra de soutenir le financement des véhicules et l'expansion sur de nouveaux marchés.

Lancé en 2018 en tant que service de covoiturage au Togo, Gozem a évolué en une super application offrant la mobilité, le commerce électronique, le financement de véhicules et la banque numérique à travers le Togo, le Bénin, le Gabon et le Cameroun. La société se concentre sur les chauffeurs professionnels, les aidant à accéder au financement pour acheter des motos, des véhicules à trois roues et des voitures, avec des remboursements déduits des revenus quotidiens.

Avec près de 10 000 conducteurs enregistrés et plus d'un million d'utilisateurs, Gozem prévoit de lever 20 millions de dollars supplémentaires pour poursuivre son expansion en Afrique francophone. La société s'est également lancée dans la banque numérique avec Gozem Money, suite à l'acquisition de Moneex en 2023.

Points clés à retenir

La stratégie de Gozem s'aligne sur celle des géants du covoiturage et de la fintech d'Asie du Sud-Est, tels que Grab et Gojek, en intégrant de multiples services dans une plateforme unique. Contrairement à certaines tentatives de super-applications africaines, Gozem a réussi en se concentrant sur la mobilité et le financement comme principaux moteurs de croissance.

Le financement de véhicules reste un jeu concurrentiel majeur, avec des rivaux comme Moove et Asaak, soutenus par Uber, qui proposent des modèles similaires. Cependant, l'approche écosystémique de Gozem - qui s'étend au commerce électronique, aux paiements numériques et à la billetterie - pourrait renforcer la fidélisation des clients. Le soutien de SAS Shipping Agencies du groupe MSC et d'Al Mada Ventures témoigne de la confiance des investisseurs dans le modèle de Gozem.

Si l'entreprise atteint ses objectifs de croissance, elle pourrait devenir une super application de premier plan dans le secteur de la mobilité et de la fintech en Afrique francophone.