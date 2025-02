Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 27 février 2025

Cote d’ivoire : La noix de coco, une opportunité de diversification de l’économie nationale

Bien que la Côte d'Ivoire soit réputée pour sa production de café et de cacao, le coco aspire à retrouver sa place sur le marché grâce au conseil « hévéa-palmier à huile », qui est l'organisme de régulation de contrôle et de suivi, des activités des filières Hévéa et Palmier à Huile. Le gouvernement ivoirien voit dans cette initiative une opportunité de diversification économique et de développement rural.

Pour l’Etat, l’objectif est celui de relancer cette filière qui autrefois était florissante. Lors du Conseil des ministres le 12 février dernier, le gouvernement ivoirien a décidé que le conseil hévéa-palmier à l'huile va dorénavant étendre son champ d'action à la filière coco. (Source allAfrica)

Crise sécuritaire : la RDC menace de se retirer de la CAN Handball 2026

La Fédération de handball du Congo (FEHAND) envisage de se retirer de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) des Messieurs qui sera organisée par le Rwanda en janvier 2026. Dans un courrier adressé à la Confédération africaine de handball (CAHB), la FEHAND retrace les moments de crise que la RDC subit face à son pays voisin, organisateur de cet événement sportif.

« La République démocratique du Congo (RDC), notre pays, traverse un moment de crise sécuritaire sans précédent dans sa partie orientale, dû aux actes du Rwanda, pays voisin organisateur de la 27ᵉ Coupe d’Afrique des nations de handball Séniors Messieurs. Ce pays, que l’on ne citera pas assez, à travers les RDF (Forces de défense du Rwanda), son armée nationale, pille, tue et viole en RDC, dans une indifférence totale de la communauté internationale », peut-on lire dans ce courrier qui nous est parvenu. (Source mediacongo)

FESPACO 2025 : 22 prix spéciaux d’une valeur de 97 millions FCFA seront décernés

La 29ᵉ édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui se tient du 22 février au 1er mars 2025, va récompenser le talent des cinéastes africains à travers 22 prix spéciaux. Ces distinctions, offertes par 19 donateurs, représentent une enveloppe globale de 97 millions de F Cfa.

Répartis en trois catégories distinctes, ces prix illustrent l’engagement des partenaires du festival en faveur du rayonnement du 7ᵉ art africain.

Fidèle Aymar Tamini, secrétaire général du ministère en charge de la Culture et président du Comité national d’organisation, a salué cette contribution substantielle. « Cet accompagnement témoigne de la solidarité et du soutien indéfectible de nos partenaires envers la promotion du cinéma africain », a-t-il déclaré. (Source fratmat)

Présidentielle 2025 : le Gén. Oligui Nguema candidat le 3 mars, jour de son anniversaire ?

Àl’approche de l’élection présidentielle gabonaise de 2025, les spéculations vont bon train autour de la possible candidature du Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Selon des sources proches du palais, relayées par Jeune Afrique, le Président de la transition pourrait officialiser sa candidature le 3 mars 2025, jour de son 50e anniversaire.

Après près de 2 ans de transition menée sous la bannière du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema serait-il enfin prêt à faire le grand pas ? C’est la question qui taraude les esprits à Libreville et dans les coins et recoins du Gabon. Si la charte africaine de la démocratie constitue un frein juridique à cette ambition, les populations quant à elles voudraient s’affranchir de cet obstacle. (Source GabonMediaTime)

Mali/Projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale : La commission de rédaction rencontre le gouvernement

À certaines préoccupations du gouvernement, l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga et son équipe ont apporté des éléments de réponse. D’après eux, la Charte sera aussi traduite dans toutes les langues officielles de notre pays et enseignée dans les écoles et universités

La Commission de rédaction de projet de Charte pour la paix et la réconciliation nationale, conduite par son président l’ancien Premier ministre, Ousmane Issoufi Maïga, a bouclé ses consultations avec les Institutions de la République en rencontrant, hier à la Primature, les membres du gouvernement. C’était en présence du Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga. (Source L’Essor)

Centrafrique: un mois après l’arrivée du carburant russe, des doutes persistent sur sa gestion

En Centrafrique, plus d'un mois après la livraison de 30 000 tonnes de carburant (soit plus de 36 millions de litres) offertes par la Russie, des voix s’élèvent en République centrafricaine pour réclamer plus de transparence dans la gestion des recettes générées par cette cargaison. Pays enclavé au cœur de l'Afrique, la RCA dépend des ports des pays voisins pour ses importations.

Ce carburant a transité par le port de Limbé, au Cameroun, avant d’être acheminé sur le territoire centrafricain. Mais la société civile, l’opposition et une partie de la population redoutent une gestion opaque des bénéfices. Certains accusent les autorités d’avoir mis en place des stratégies pour se les approprier, des accusations fermement rejetées par le gouvernement. (Source RFI)

La France cherche des leviers de pression sur l’Algérie, en pleine crise entre les deux pays

L’attentat de Mulhouse, samedi 22 février, a relancé la controverse sur l’attitude d’Alger dans la réadmission de ses ressortissants frappés de mesures d’éloignement du territoire français.

Les signes de désescalade étaient trompeurs. La crise franco-algérienne qui avait embrasé le climat entre les deux pays en début d’année a rebondi avec l’attentat de Mulhouse (Haut-Rhin), samedi 22 février, au cours duquel un ressortissant algérien est suspecté d’avoir poignardé à mort une personne et d’avoir blessé cinq policiers. « Il faut changer de braquet avec l’Algérie. Il faut accepter un rapport de force », avait aussitôt réagi le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau, assumant frontalement une brouille diplomatique avec Alger. (Source Lemonde Afrique)

Le Sénégal veut accélérer l’accès au logement social

Le programme lancé par le ministre sénégalais de l’Urbanisme, M. Balla Moussa FOFANA vise à combler le déficit de logements au Sénégal en facilitant l’accès à la propriété et en encourageant la construction de 500 000 logements sur dix ans.

Lors de la cérémonie de lancement du , Programme national d’accès au logement et de rénovation urbaine (PNALRU), mardi à Dakar, à laquelle ont pris part des acteurs du secteur bancaire, des promoteurs immobiliers et des partenaires techniques et financiers, le ministre a souligné l’importance du programme pour améliorer les conditions de vie des Sénégalais.

« Nous mettons en place un cadre favorable à l’accès à un logement décent, avec le soutien de l’État, du secteur privé et des institutions financières », a-t-il déclaré à la presse locale. (Source apanews)

Bénin/Spéculation sur le prix du ciment: le gouvernement met en garde les revendeurs

Le gouvernement béninois prend des mesures face à la spéculation sur le prix du ciment.

Dans un communiqué publié le 25 février 2025, la ministre de l’Industrie et du Commerce, Sadia Assouma, a rappelé que le prix du ciment n’a connu aucune modification au niveau des usines de production et que toute hausse constatée sur le marché est le fait de revendeurs cherchant à maximiser leurs marges.

Face à cette situation, la ministre a appelé les distributeurs au respect strict de la réglementation en vigueur, notamment l’article 17 de la loi n°90-005 du 15 mai 1990 qui fixe les marges bénéficiaires applicables aux commerçants. Elle a également instruit les services compétents de son ministère pour procéder à des contrôles sur toute l’étendue du territoire, afin d’identifier et de sanctionner les contrevenants. (Source beninwebtv)

Tchad/Sénatoriales : le MPS remporte 45 sièges de sénateurs sur 46

Au Tchad, 2232 grands électeurs composés des élus communaux et provinciaux ont voté ce 25 février 2025 sur l’ensemble du territoire pour élire 46 sénateurs qui constituent la chambre haute du parlement. Au total, seize partis politiques ont présenté 122 candidats pour le Sénat. Selon les résultats provisoires publiés le même jour par l’Agence de gestion des élections, le parti au pouvoir, le MPS, a remporté les 45 sièges sur les 46 disponibles par voies électorales.

Au Tchad, à l’issue des élections sénatoriales qui se sont déroulées ce 25 février 2025, le Mouvement patriotique du Salut, le parti au pouvoir, a remporté la majorité absolue des sièges. Selon les résultats provisoires des élections sénatoriales publiés le même jour par l’Agence de gestion des élections, le MPS a raflé 45 sièges du Sénat sur les 46 disponibles par voies électorales. Après la confirmation de ces résultats sénatoriaux, le Tchad tourne définitivement la page de la transition qui a duré plus de trois ans. (Source Africa 24)