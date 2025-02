Angola: Le CSMJ veut que les juges s'engagent à respecter la rapidité procédurale

Luanda — Le président du Conseil Supérieur de la Magistrature Judiciaire, Joel Leonardo, a considéré ce mercredi que l'admission et la promotion de nouveaux juges doivent se traduire par une plus grande responsabilité et rapidité procédurale, en vue d'un système judiciaire plus proche des citoyens.

S'exprimant lors de la cérémonie d'investiture de 60 juges, dont 40 juges d'appel et 20 juges, il a soutenu que la rapidité, l'efficacité et la responsabilité sont la base de la promotion.

« Les citoyens n'ont pas besoin d'un grand nombre de magistrats dans le système judiciaire, ce dont ils ont besoin c'est que leurs recours et leurs procédures soient résolus en temps opportun », a-t-il déclaré.

A l'occasion, Joel Leonardo a rappelé qu'il y a deux ans, un nombre suffisant de magistrats avait été placé à la Cour suprême pour pouvoir répondre aux attentes des citoyens, ayant conclu qu'il était nécessaire d'introduire une dynamique plus active au niveau de l'instance intermédiaire pour de meilleurs résultats.

Il a affirmé qu'avec l'arrivée de nouveaux juges d'appel, une plus grande attention sera accordée à la région nord du pays, en particulier aux provinces de Malanje, Cuanza Norte et Uíge.

« Nous devons corriger les défauts et éliminer les imperfections dans les procès qui arrivent dans vos bureaux. Nous appliquerons la loi, mais nous donnerons la priorité à la justice. Et être juste signifie être rapide », a-t-il souligné.

Joël Leonardo a rappelé aux magistrats que les documents doivent être traités et résolus le plus rapidement et efficacement possible, en plus d'être suivis afin d'éviter les retards, car ils restent parfois au greffe des cours d'appel.

Il a donc appelé les magistrats à poursuivre leurs efforts pour que la société ressente l'impact de l'augmentation du nombre de juges.

Le président de la Cour suprême a également exhorté les juges à placer les intérêts et la protection des citoyens en premier, conformément à la loi et à la Constitution.

Selon Joel Leonardo, le fait d'être présent à la cérémonie d'investiture des 60 magistrats, les trois corps qui composent le pouvoir judiciaire, montre les acquis des 50 ans d'indépendance du pays. "C'est une preuve claire que nous avançons vers la consolidation de l'État de droit démocratique", a-t-il indiqué.

À son tour, en réponse à la presse, le juge Milton Sapoloma a déclaré que l'acte symbolise les efforts du Conseil Supérieur de la Magistrature Judiciaire pour contribuer à l'amélioration de l'administration de la justice dans le pays.

Il a ajouté que le nombre de personnes investies n'est pas encore celui souhaité, mais il estime qu'avec l'expérience et le travail de ces magistrats, beaucoup sera accompli dans le domaine de l'administration de la justice.

Le juge travaille en première instance, tandis que le juge d'appel agit en deuxième instance, c'est-à-dire dans les cours d'appel.