Angola: INALUD surveille plus de six mille consommateurs en 2024

Cuito (Angola) — Six mille 568 consommateurs de drogues ont été suivis en 2024, dans diverses unités spécialisées à travers le pays, par l'Institut national de lutte contre les drogues (INALUD).

L'information a été fournie par le directeur national des hôpitaux, Benedito Quintas, qui s'exprimait au nom de la ministre de la Santé, Sílvia Lutukuta, à l'ouverture de la cinquième réunion méthodologique de l'INALUD, qui a débuté ce mercredi, dans la ville de Cuito, province de Bié.

Au cours de l'année 2023, l'INALUD a enregistré 17 868 consommateurs.

Benedito Quintas a également signalé que, l'année dernière, 404 conférences et 64 campagnes ont été réalisées dans différents lieux.

Malgré la diminution des cas, le responsable a défendu le renforcement de l'implication de la commission multisectorielle, pour aider à lutter contre la consommation de drogues, notamment chez les jeunes.

À son tour, la directrice générale de l'INALUD, Ana Mamede, a affirmé que l'intention est d'étendre à toutes les unités de santé du pays, à travers des services municipalisés, des salles spécifiques pour la prise en charge appropriée des patients hospitalisés des suites des drogues, visant à assurer une assistance médicale et médicamenteuse.

Selon Ana Mamede, l'institut devrait investir davantage dans la formation des professionnels et renforcer les actions de prévention, afin d'offrir aux malades l'opportunité de changer leur comportement et de faciliter leur rétablissement et leur réinsertion sociale.

Dans l'entre-temps, le directeur de la Santé de Bié, João Campos dos Nascimento Cacungula, a exhorté les 16 délégations provinciales participant à la réunion à produire des résultats satisfaisants qui contribuent à une lutte efficace contre la consommation de drogues, en particulier chez les jeunes.

Pendant trois jours, les participants discutent de sujets tels que l'évaluation du degré de mise en oeuvre des recommandations issues de la dernière réunion méthodologique, le projet d'intervention de l'INALUD dans les communautés, le protocole de traitement des toxicomanes en ambulatoire et l'expérience de Bié dans le traitement de la toxicomanie.

Font également partie du bilan des activités pour l'année 2024, la présentation des plans annuels, la perspective préventive et clinique, le parcours d'acquisition, le transport et l'utilisation de drogues à des fins médicales et scientifiques, les statistiques, la présentation du projet de loi contre l'alcool et la mise à jour du Plan stratégique de l'INALUD.

L'INALUD a été créé par le décret présidentiel n° 231/13, du mois de décembre, dans le but de promouvoir la mise en oeuvre de politiques intégrées de prévention, de rééducation et de lutte contre les drogues légales et illégales, l'usage nocif de l'alcool et la réduction de la toxicomanie.