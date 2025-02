Ile Maurice: Jason Lejuste célèbre en grande pompe ses 10 ans de carrière

Eliana, Palabe Ipocrite, Kouvertir Deksi ou encore La Route Karanbol sont autant de titres phares de Jason Lejuste qui ont fait vibrer les Mauriciens, ici comme ailleurs. Pour marquer une décennie dans l'univers musical, l'artiste organise une soirée exceptionnelle ce samedi 1er mars, de 19 h 30 à 4 h 30 du matin, au Jam Inn à Petite-Rivière.

«C'est le 17 novembre dernier que j'ai fêté mes dix ans de carrière, mais comme nous étions en tournée en Europe, nous avons préféré attendre mars pour célébrer l'événement. Le 1er mars, on mettra le feu avec pas moins de dix artistes en line-up !» explique Jason Lejuste.

De grands noms du séga répondront présent pour cette soirée festive. Parmi eux, on retrouvera Gérard Louis, Madii Madii, Big Frankii, Ziakazom, Clarel Armelle, Yansley, Mario Justin, Nancy Dérougère et Sayaa. L'invitée d'honneur sera Médérice, venue tout droit de La Réunion. Tous les artistes seront accompagnés par le groupe Otentikk Groove.

«Ce sera une soirée familiale où chacun pourra apporter sa consommation. On invite tout le monde à venir fêter avec nous. Dix ans de carrière, c'est dix ans de folie, dix ans de tamtam, nou al li koumsa mem!» lance Jason Lejuste.

En plus de cette soirée festive, le chanteur prépare un nouveau single pour marquer cet anniversaire musical. Intitulé Li pale largue moi baba, le titre sera disponible à la fin du mois, accompagné d'un clip qui sera diffusé sur YouTube. «C'est mon cadeau pour mes fans qui m'ont toujours soutenu», confie-t-il. La réalisation du clip a été confiée à Air Prod Family.

Une carrière marquée par la persévérance

Jason Lejuste s'est fait connaître en 2014 en remportant la compétition Star dans la catégorie séga, ce qui lui a ouvert les portes du monde musical. Son premier album, Kol Kole, est sorti en 2019. Depuis, il a participé à plusieurs compilations telles que Rougaille Séga, Eruption Séga et Révélation 2017. Son dernier tube, Sincèrement, en featuring avec Madii Madii, sorti en décembre dernier, cartonne à Maurice et à La Réunion.

«Ces dix ans de carrière ont été marqués par des hauts et des bas, notamment avec la période du Covid-19 qui a mis en pause tous les événements artistiques. Mo sorti latet ot de sa konba-la. Beaucoup d'artistes ont abandonné, mais j'ai tenu bon. Désiré François me dit toujours qu'il est facile de faire marcher un single, mais difficile de rester dans la musique pendant plus de 25 ans. J'ai tenu le coup pendant dix ans et je compte bien continuer !», affirme-t-il.

Si la musique lui a apporté reconnaissance et voyages, Jason Lejuste a aussi découvert l'envers du décor. «Je vis de ma musique, mais je donne aussi un coup de main à mon épouse dans ses business : elle tient un salon d'esthétique et fait des grillades le week-end. Ces dix années n'ont pas été faciles. J'ai vu la vraie couleur de certaines personnes qui me disaient être mes frères. On m'a mis des bâtons dans les roues, mais c'est la vie. Heureusement, j'ai le soutien de ma famille, notamment de mon épouse et de mon frère qui gère mes contrats», confie l'artiste.

À bientôt 30 ans, le chanteur est père de trois enfants et vit à Résidence Vallijee. Son voeu ? «Je demande à Dieu de me donner la force et l'inspiration pour continuer à composer des morceaux qui enchantent mes fans. Le séga peut aller encore plus loin. Il peut se faire un nom à l'international. Je pense que cela arrivera d'ici dix à 15 ans. Je vois aujourd'hui beaucoup de groupes qui font vivre le séga comme Les Zilwa ou Séga Nou Ancêtres. La relève est là. Dan tou fiesta bizin ena sega. Je respecte tous les styles musicaux mauriciens, mais séga never dies», conclut-il.

Les billets pour la soirée sont disponibles aux numéros suivants : 59341182 et 54812772. En cas de cyclone, Jason Lejuste annonce que l'événement sera reporté au 31 mai. Toutes les mises à jour seront communiquées sur ses réseaux sociaux.