Ile Maurice: Une initiative de sensibilisation de Kinsley Jayden Laveuse et de Vallijee Youth

Le week-end dernier, la communauté de Résidence Vallijee s'est rassemblée autour d'une noble initiative portée par Kinsley Jayden Laveuse, un jeune descendant de deuxième génération de Chagossiens, âgé de 26 ans. Représentant actif du groupe Youth Vallijee, il a organisé une campagne de nettoyage visant à embellir le quartier tout en sensibilisant les habitants aux problèmes sociaux.

Plus qu'un simple projet écologique, cette initiative reflète le combat personnel de Jayden qui s'investit depuis des années pour aider les victimes de la drogue, les sans-abri et les enfants en détresse, et ce, sans aucune aide des organisations non gouvernementales ou des ministères.* «J'ai aidé beaucoup de victimes à sortir de la drogue.

Chaque jour, je reçois entre 20 à 30 appels et plus de 30 messages de détresse de plusieurs familles. Le seul moment où je fais appel au ministère, c'est quand on a besoin d'un transport pour se déplacer vers l'hôpital.» *Avec une présence active sur les réseaux sociaux, Jayden est devenu une figure incontournable du combat social à Vallijee, souvent sollicité pour diverses aides.

L'événement a bénéficié de la présence de Kugan Parapen, junior minister à la Sécurité sociale, et de Fabrice David, junior minister à l'Agro-industrie. Plusieurs artistes, dont Caro Perne, ont également répondu à l'appel pour encourager cette action citoyenne. Cependant, ce sont surtout les habitants eux-mêmes qui ont fait de cette journée une réussite, en se mobilisant activement pour redonner un nouveau souffle à leur quartier.

Ce projet n'est qu'une étape de plus dans le parcours de Kinsley Jayden Laveuse. Depuis des années, il se bat sans relâche pour offrir un avenir meilleur aux jeunes en difficulté et aux personnes en détresse. Apprécié et suivi sur les réseaux sociaux, il continue à faire bouger les choses à son niveau, sans attendre le soutien institutionnel.