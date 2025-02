Afrique de l'Est: Le mouvement civil soudanais remet un mémorandum de l'ONU dénonçant l'intervention kenyane

Port Soudan — Le mouvement civil soudanais a soumis un mémorandum au Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, protestant contre l'ingérence flagrante du Kenya dans les affaires intérieures du Soudan, en hébergeant la milice terroriste Forces de Soutien Rapide-FSR.

C'était lors de la manifestation d'aujourd'hui mercredi devant le siège du représentant de l'organisation internationale au Soudan, où les manifestants ont scandé des slogans disant non à l'ingérence de William Ruto au Soudan. Le mémorandum a été remis à un représentant des Nations Unies au Soudan et dénonce la position du gouvernement kenyan, exigeant qu'il soit condamné pour avoir hébergé les dirigeants de la milice FSR et ses alliés et pour avoir violé la souveraineté soudanaise et les lois internationales.

Dr. Yaqoub Abdel-Baqi, représentant du mouvement soudanais, a indiqué dans un communiqué de presse que le mémorandum comprenait des violations kenyanes de la souveraineté du peuple soudanais, en violant les normes et pactes internationaux liés au respect des relations de bon voisinage, et en fournissant un refuge sûr à la milice, contre laquelle des crimes liés au droit international humanitaire ont été enregistrés, tels que le génocide, la violence sexuelle, le déplacement et le meurtre basé sur l'identité, et tous ces crimes ont été enregistrés au nom de la milice FSR.

Dr. Yaqoub a souligné les bonnes relations avec le peuple kenyan et l'opinion publique qui rejette l'approche du président kenyan, indiquant les efforts du mouvement pour trouver des accords pour former un corps unifié sous le nom de mouvement civil africain.