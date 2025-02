Soudan: Le ministre de la Justice confirme la coopération du gouvernement soudanais avec les mécanismes des droits de l'homme

Genève — Le Ministre de la Justice Dr. Muawia Osman a affirmé que la coopération du gouvernement soudanais avec les mécanismes des droits de l'homme n'est pas une exagération, et c'est « une coopération dont nous sommes fiers car elle incarne notre volonté et notre engagement à protéger et à améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays, où les milices rebelles ont commis ces atrocités sans précédent.

De même, nos mécanismes nationaux représentés par le Comité d'enquête sur les violations du droit national et du droit international humanitaire, le Comité de poursuite, d'établissement et de suivi des poursuites internationales contre la milice FSR, ses dirigeants et les pays qui la soutiennent, et tous les autres organismes judiciaires s'emploient à rendre justice aux victimes et à demander des comptes à tous ceux qui ont violé les droits de l'homme et le droit international humanitaire et à prévenir l'impunité. Nous renforcerons également davantage notre coopération, en particulier par l'intermédiaire du bureau national du Haut-Commissariat aux droits de l'homme au Soudan.

C'etait lors de sa présentation de Communiqué du Soudan à la session de haut niveau de la (58) session du Conseil des droits de l'homme à Genève.

Son Excellence a également souligné que la convocation de cette session, ainsi que la rébellion de la milice FSR et sa guerre contre le peuple et l'État du Soudan, durent depuis près de deux ans, au cours desquels la milice s'est engagée dans une guerre ouverte et globale contre l'État, son peuple, ses institutions et ses infrastructures, après avoir échoué à prendre le pouvoir par la force des armes, et le Soudan a été témoin des atrocités et des violations les plus odieuses du droit international humanitaire et des droits de l'homme aux mains de cette milice terroriste.

Il a également évoqué les mesures prises par le gouvernement pour approuver l'autorité législative de transition afin que les amendements nécessaires au Document Constitutionnel soient cohérents avec la réalisation des objectifs de transition.

En conclusion, il a félicité les membres élus du Bureau, renouvelant la confiance du Gouvernement du Soudan dans leur leadership et leur capacité à remplir la grande mission entreprise par leur Conseil estimé.