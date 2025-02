Angola: Brésil - Des écoles de samba rendent hommage au carnaval angolais

Luanda — Cinq écoles de samba au Brésil ont rendu hommage au Carnaval 2025 d'Angola, en signe de reconnaissance de son patrimoine culturel et de ses 50e ans de l'indépendance nationale qui sera célébré le 11 novembre, a appris ce mercredi l'ANGOP.

Selon une note, il s'agit des écoles de samba « Pega no Samba de Vitória Espírito Santo », « Imperatriz do Forte », « Mangueira », « Alcione » et « Acadêmicos do Salgueiro », qui ont organisé des spectacles et d'autres activités culturelles pour célébrer le patrimoine culturel angolais.

La source informe que l'école Pega no Samba de Vitória Espírito Santo, a rendu hommage au pays avec le thème « Angola : Terre de rois et de reines », pour célébrer la riche histoire et la culture angolaises, de anciens royaumes à ces jours.

« Par cette manifestation, nous voulons montrer la contribution de l'Angola à la culture brésilienne, la résistance et la richesse culturelle de ce pays, avec des ailes et des allégories qui représentent les batailles historiques, les traditions musicales et religieuses, ainsi que la beauté naturelle du pays », précise la note.

L'école Imperatriz do Forte a fait l'éloge de l'Angola en abordant le thème « Seuls ceux qui savent où se trouve Luanda sauront la valoriser » pour célébrer l'ascendance et la culture angolaise, mettant en évidence la représentation du Royaume de la Reine Njinga Mbande et de ses guerriers.

À Rio de Janeiro, l'école Mangueira a loué le pays dans sa mise en scène en exploitant le thème « À Flor da Terra, no Rio da Negritude entre Dores e Paixões », qui met en lumière la riche contribution du peuple bantu, originaire de la région d'Angola, dans la formation culturelle, sociale et religieuse de cet État brésilien, selon la source.

À São Paulo, l'école Tom Maior va rendre honneur au pays avec le thème « L'Angola s'ouvre au monde au nom de la paix », qui vise à rééditer le thème de 2009, qui célèbre la liberté et la culture angolaise.

Au Carnaval de Bahia, plusieurs groupes, tels que Bloco Afro Olodum et Trio Elétrico de Ivete Sangalo, veulent également rendre hommage à l'Angola, a-t-on appris dans la note.

Le Brésil a été le premier pays à reconnaître l'indépendance de l'Angola, proclamée le 11 novembre 1975.