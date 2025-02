Ile Maurice: Accident simulé, vol avec violence et sergent agressé

Sadasiven Sawmynaden, 43 ans, habitant résidence Mangalkhan, à Floréal, et Noorina Hosenbocus, 25 ans, domiciliée à résidence Palmerstone, Phoenix, ont été arrêtés pour vol avec violence mardi. Ils avaient simulé un accident et commis un vol avec violence sur un conducteur. La jeune femme est également accusée d'avoir injecté une seringue dans le bras d'un sergent de police qui tentait de l'arrêter.

Le policier avait reçu une requête concernant un accident de la route à Port Louis. Arrivé sur les lieux, des membres du public scandaient : «Voler sa! Li finn kokin sa misie-la pe ale!» Le sergent s'est alors lancé à la poursuite de la femme, qui a sorti un couteau et tenté de résister à son arrestation. Un sergent affecté à la Major Crime Investigation Team, se trouvant à proximité, est parvenu à l'immobiliser et à lui retirer le couteau qu'elle tenait dans sa main droite. La suspecte a alors sorti une seringue et l'a injectée dans l'avant-bras droit du sergent, qui souhaite un examen médical en raison du risque d'exposition au VIH et à toute autre maladie pouvant avoir été transmise.

Noorina Hosenbocus a pu être arrêtée avec l'aide d'autres policiers. Lors d'une fouille corporelle, une certaine quantité d'héroïne a été saisie dans la poche de sa jupe. Par ailleurs, le véhicule que conduisait Sadasiven Sawmynaden n'était pas en règle et il conduisait aussi sous l'effet de stupéfiants. Il a aussi été verbalisé pour non-présentation du permis de conduire ou d'une photocopie et d'absence de vignette d'assurance apposée, entre autres.

Quant au conducteur de 38 ans, agressé par les suspects, il a consigné une déposition à la police de Fanfaron. Cet habitant de Calodyne employé dans une compagnie de téléphonie mobile a relaté qu'il conduisait sa voiture sur l'autoroute en direction de Caudan, à Port-Louis, lorsqu'un véhicule conduit par un homme est volontairement venu percuter l'arrière de son véhicule.

Il est descendu pour constater les faits quand la passagère est descendue de l'autre véhicule et a commencé à l'agresser. À un moment, elle a sorti un couteau et l'a menacé avant de lui arracher deux chaînes de couleur jaune qu'il portait autour du cou. Elle s'est ensuite enfuie en direction d'Immigration Square et un policier s'est alors lancé à sa poursuite.