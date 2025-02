Le premier tour des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Féminine CAF TotalEnergies Maroc 2026 a livré son verdict. Du 19 au 26 février 2025, les équipes engagées dans cette compétition ont montré une détermination sans faille, offrant un spectacle de haut niveau.

Premier tour : Une première sélection rigoureuse

Le premier tour des qualifications a été marqué par des performances impressionnantes de nombreuses équipes. L'Algérie a particulièrement brillé avec une victoire nette contre le Soudan du Sud, s'imposant sur des scores de 5-0 et 3-0, confirmant ainsi sa domination. De son côté, le Mali, dirigé par la talentueuse Agueicha Diarra, a infligé une lourde défaite au Gabon (6-0, 4-1), montrant une puissance offensive incontestable.

Le Togo a quant à lui pris le dessus sur Djibouti avec une victoire impressionnante 5-0 au retour, après une première victoire confortable. Le Kenya, avec une défense solide, a éliminé la Tunisie, obtenant un match nul 0-0 à l'aller avant de l'emporter 1-0 au retour, assurant ainsi sa qualification pour le second tour.

La Tanzanie a également validé son billet après une victoire 3-1 à domicile et un match nul 1-1 en Guinée équatoriale, portée par l'incontournable Clara Luvanga. En revanche, l'Éthiopie a créé la surprise en éliminant l'Ouganda aux tirs au but (5-4), après deux matchs nuls 2-2.

Des équipes confirmées au second tour

Le premier tour a aussi vu d'autres équipes solidifier leur qualification pour le second tour. La Gambie, la RD Congo, l'Angola, la Namibie, le Burkina Faso, le Cap-Vert, et l'Égypte ont également montré leur force et leur détermination, se qualifiant grâce à des performances solides.

La Gambie, après une victoire 0-2 à l'aller, a dominé le Niger 2-1 au retour pour se qualifier. La RD Congo a pris une option décisive avec un 2-0 à l'aller contre le Botswana, et a assuré sa qualification avec un match nul 0-0 au retour. L'Angola a battu le Zimbabwe (2-1) et a confirmé sa qualification avec un match nul 2-2 au retour.

La Namibie a remporté un match décisif contre Eswatini (1-0), s'assurant ainsi une place au second tour. Le Burkina Faso a éliminé le Burundi 4-1 après une victoire 1-0 à l'aller. Le Cap-Vert a surclassé la Guinée (4-1) pour se qualifier, tandis que l'Égypte, avec une victoire 1-0 contre le Rwanda, a également validé son billet pour la suite de la compétition.

Ainsi, ces équipes ont brillé par leur tactique, leur engagement et leur cohésion, promettant des matchs excitants et intenses au second tour.

Deuxième tour : L'entrée en lice des têtes de série

Le second tour des qualifications se déroulera du 20 au 28 octobre 2025, marquant l'entrée en scène des grandes puissances du football féminin africain. Des équipes comme le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Cameroun, le Ghana, la Zambie et la Côte d'Ivoire, champions régionaux et habitués des grandes compétitions continentales, feront leur entrée dans la compétition.

Les confrontations du second tour s'annoncent déterminantes et promettent des affrontements passionnants. Ces équipes aguerries, prêtes à tout pour décrocher leur place pour la phase finale de la CAN Féminine au Maroc, affronteront les qualifiées du premier tour.

Affiches du prochain et dernier tour de qualification :

M33 & M34 : Angola vs Malawi

: Angola vs Malawi M35 & M36 : RD Congo vs Afrique du Sud

: RD Congo vs Afrique du Sud M37 & M38 : Tanzanie vs Éthiopie

: Tanzanie vs Éthiopie M39 & M40 : Namibie vs Zambie

: Namibie vs Zambie M41 & M42 : Burkina Faso vs Togo

: Burkina Faso vs Togo M43 & M44 : Algérie vs Cameroun

: Algérie vs Cameroun M45 & M46 : Égypte vs Ghana

: Égypte vs Ghana M47 & M48 : Kenya vs Gambie

: Kenya vs Gambie M49 & M50 : Bénin vs Nigeria

: Bénin vs Nigeria M51 & M52 : Cap-Vert vs Mali

: Cap-Vert vs Mali M53 & M54 : Sénégal vs Côte d'Ivoire

Résultats du premier tour :

Matchs aller

19 février 2025 :Soudan du Sud 0 - 5 AlgérieNiger 0 - 2 Gambie

20 février 2025 :Botswana 0 - 2 RD CongoTanzanie 3 - 1 Guinée équatorialeGabon 0 - 6 MaliBénin 2 - 1 Sierra LeoneAngola 2 - 1 Zimbabwe

21 février 2025 :Kenya 0 - 0 TunisieEswatini 0 - 3 NamibieOuganda 2 - 0 ÉthiopieRwanda 0 - 1 ÉgypteGuinée 2 - 2 Cap-VertDjibouti 0 - 5 Togo

23 février 2025 :Burundi 0 - 1 Burkina Faso

Matchs retour