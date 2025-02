Congo-Brazzaville: Camu - La prise en charge des assurés sociaux prévue en avril

Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale organise du 26 février au 1er mars à Brazzaville, en partenariat avec le ministère de la Santé, une formation des prestataires de soins sur les Conduites thérapeutiques recommandées (CTR), prélude au lancement officiel des activités de prise en charge des assurés sociaux de la Caisse d'assurance maladie universelle (Camu) prévu en avril prochain.

Experts et médecins assermentés vont pendant les quatre jours des travaux donner des rudiments nécessaires aux participants. Le directeur général de la Camu, Félix Mouko, a rappelé au nom du directeur de cabinet du ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, de la Sécurité sociale et du Travail, Christian Aboké Ndza, que cet atelier marquait une étape cruciale dans la préparation de la prise en charge des assurés sociaux dans les formations sanitaires sélectionnées pour la phase pilote de la Camu.

Selon lui, cette étape s'ouvre par la sensibilisation des personnels soignants du secteur public et du secteur privé, à l'utilisation et à la promotion des CTR, qui deviendront la norme pour le paiement des soins offerts aux assurés sociaux de la Camu. « Alors que nous nous préparons à la prise en charge des assurés sociaux prévue en avril 2025, cette formation représente également un prolongement du processus de conventionnement. Elle vise à doter les participants des compétences juridiques, administratives et opérationnelles nécessaires pour garantir la mise en oeuvre effective de la couverture maladie universelle en République du Congo », a indiqué Félix Mouko.

La Camu organise, en effet, cette formation avec pour objectif de renforcer les capacités des formations sanitaires à fournir des soins de santé intégrant les standards scientifiques les plus rigoureux. Pour le directeur général de cette nouvelle institution, il est primordial que le respect des bonnes pratiques médicales soit la colonne vertébrale de cette démarche. La Camu pourra, a-t-il dit, effectuer le paiement des soins de santé après un contrôle et une validation conformes aux CTR.

Le directeur général des soins et des services de santé, Henri Germain Monabeka, a, quant à lui, rappelé la nécessité pour la Camu de travailler en partenariat avec ses partenaires, notamment les formations sanitaires telles que les cliniques, les pharmacies, les laboratoires pour une meilleure prise en charge des assurés. Il a aussi rappelé que le document des CTR et d'évaluation générale des formations sanitaires a été élaboré par le projet « Kobikisa » et remis officiellement au gouvernement, le 13 novembre 2023, à Brazzaville. Ce document vise, a poursuivi le représentant du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, à encadrer les démarches diagnostiques, l'exploration complémentaire et thérapeutique au cours des infections contenues dans le panier de soins.

Ce registre comprend, en effet, dix-huit sections et prend en compte les maladies les plus fréquentes, la situation de vulnérabilité de la mère et de l'enfant ainsi que les problèmes de terrain des formations sanitaires. « La rédaction des CTR et d'évaluation générale des formations sanitaires répond à l'obligation du ministère de la Santé qui a la responsabilité de la règlementation de l'art de guérir et d'assurer la viabilité de la chaîne de santé.

Réalisée après une évaluation initiale de toutes les formations sanitaires, l'élaboration des CTR permet d'améliorer la sécurité du patient et le rapport pour l'efficacité », a souligné Henri Germain Monabeka. Il a précisé que des transferts de fonds d'investissement ont été mobilisés permettant aux formations sanitaires d'acquérir des équipements de première nécessité en fonction des besoins identifiés pour renforcer les capacités des gestionnaires des hôpitaux et bien d'autres.

Notons que la Camu a, entre autres, la mission de garantir l'accès aux soins de santé à tous, de contribuer au développement de l'offre de soins de santé de qualité et de sauvegarder l'équilibre financier du régime d'assurance maladie universelle. Dans cette phase pilote, il est question d'établir un cadre de collaboration visant à faciliter le conventionnement entre la Camu et les établissements de santé participant à cette formation, avant la mise à l'échelle du système d'assurance.