Angola: Le secteur textile a besoin d'une ligne de financement spécifique

Luanda — L'Association angolaise de l'industrie textile et de l'habillement (AITECA) sollicite la création d'une ligne de financement spécifique, afin de tirer parti de la capacité installée du secteur, avec une production de 400 millions de pièces/an.

L'idée a été exprimée ce mercredi, dans la province d'Icolo e Bengo, par le président de l'association, Luís Contreiras, lors d'une interview accordée à l'ANGOP, suggérant la création d'un Plan national de promotion de l'industrie textile.

L'Angola ne fabrique actuellement que la moitié de sa capacité installée, soit 200 millions de pièces par an, en raison du manque de financement pour redynamiser le secteur, selon le responsable.

Le plan de promotion de la classe, selon lui, contribuerait à l'achat de machines et de matières premières (tissus, boutons, fils, fermetures éclair, élastiques et toute une gamme d'autres articles de mercerie), en plus de la formation du personnel.

« Tout comme qu'il existe des plans nationaux de promotion de la production céréalière (PLANAGRÃO) et de promotion de la pêche (PLANAPESCA), je propose qu'un tel plan soit aussi créé pour le secteur textile, afin de financer tout ce qui va de la production de coton jusqu'au produit final », à dénommer « PLANATÊXTIL », a-t-il déclaré.

En outre, il estime nécessaire que ce domaine dispose de spécialistes dans les comités de crédit des banques commerciales pour faciliter l'évaluation des projets à financer.

Selon le responsable, outre le manque de financement, une autre contrainte à laquelle le segment est confronté est liée au nombre réduit de personnel qualifié, capable de répondre aux transformations constantes dans l'industrie.

À cet effet, l'association a récemment signé un accord avec l'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) visant à former des enseignants du secteur textile et de l'habillement qui, à leur tour, vont former des élèves pour être absorbés par le marché du travail, a-t-il fait savoir.

Malgré cette situation, il a reconnu que le secteur textile du pays a connu des améliorations considérables au cours des deux dernières années, suite au décret présidentiel nº 213/2023 du 30 octobre, qui encourage la production et la consommation de biens et services locaux afin de réduire la dépendance excessive vis-à-vis des produits importés.

Créée en 2016, l'Association angolaise des industries du textile et de l'habillement (AITECA) contrôle plus de 500 micro-entreprises et 100 petites et moyennes entreprises, garantissant 27 000 emplois, dont 11 000 directs et 16 000 indirects.